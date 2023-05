Tignes, le plus grand terrain de sport en haute montagne

Une bonne cinquantaine de personnes ont grimpé jusqu'aux alpages écouter un vieux fermier sec, ridé et souriant narrer l'histoire du fromage le plus célèbre de Savoie. Pendant la pause, on a donc mangé du fromage, bu un petit blanc du coin. Et causé réchauffement climatique. Tous les habitués du massif de la Vanoise font le même constat : le glacier fond, la neige se fait de plus en plus rare… La guide locale prédit qu'on ne pourra plus skier ici dans deux voire trois générations "à moins de monter très très haut".

Ici, nous sommes pourtant à plus de 2000 mètres d’altitude, un peu au-dessus du lac de Tignes, l’une des stations de ski les plus réputées des Alpes pour sa glisse en hiver mais aussi pour son offre touristique estivale, axée elle aussi sur la glisse. Cette station désormais aussi prisée en été qu’en hiver rassemble une quantité et une diversité d’activités qui en font un lieu de détente estivale unique en France.

Une station multi-sports

Les activités nautiques d’abord. Au pied du lac se dresse un véritable centre nautique. Plusieurs toboggans géants permettent aux plus vaillants de réaliser saltos et plongeons géants dans une eau qui, malgré les 24 degrés, reste tout de même un peu fraîche, du paddle (celui avec une planche et une rame, pas le sous-tennis avec une raquette en carton) ou encore du canoë. La balade autour du lac prend moins d’une heure, on peut s’y installer en famille pour pique-niquer, y griller une saucisse campagnarde sur l’un des barbecues en dur installés le long de la promenade.

Entre le lac et le village se dresse un petit centre sportif outdoor très prisé des plus jeunes. La piste de skate d’abord, le parcours trottinette ensuite mais aussi les terrains de tennis, de basket et de football font de cette esplanade installée dans la vallée le rendez-vous incontournable des familles et adolescents amateurs de sport. De l’autre côté du lac trône le golf 18 trous le plus haut d’Europe : 5 kilomètres de fairway rythmés par des obstacles naturels font de ce par 68 l’un des golfs les plus sportifs et les plus surprenants des Alpes.

La montagne en été, ça peut aussi piquer. Lorsque l’orage gronde, le village de Tignes tout entier est plongé dans la brume, la pluie tambourine sur les chalets, le lac s’électrise et tout le monde se précipite au centre sportif indoor ou dans la piscine. Le premier dispose d’une piste d’athlétisme, on peut y sauter en longueur ou la perche, y pratiquer l’escalade sur un mur haut de 14 mètres, y jouer au golf sur simulateur ou y faire sa muscu quotidienne. L’équipement est tellement qualitatif que la station accueille très régulièrement des équipes professionnelles de tous sports collectifs.

En cette semaine du mois d’août, nous sommes tombés sur l’équipe de handball du Paris-Saint-Germain - 2,05 mètres de moyenne - et sur l’équipe de rugby de Clermont, qui logeait dans le même hôtel : des beaux bébés d’au moins 100 kilos tout mouillé chacun… L’an prochain, Tignes accueillera d’ailleurs de nombreuses délégations internationales pour des stages de préparation aux Jeux Olympiques de Paris de 2024. Si vous êtes dans le coin l’été prochain, vous croiserez les meilleurs rugbymen à 7, cyclistes, Vttistes, handballeurs ou beach-volleyeurs de la planète.

La beauté de le montagne

Voici pour le plat. Levons maintenant le nez, sautons dans un téléphérique et profitons des centaines de kilomètres de randonnée pour découvrir ce magnifique massif montagneux. Les plus sportifs se laisseront tenter par la rando glaciaire entre 3 000 et 3 500 m d’altitude sur le glacier de la Grande Motte, aux portes du Parc national de la Vanoise. Accompagné d’un guide, vous découvrirez l’histoire du glacier, apercevrez des bouquetins à la lumière du jour, comprendrez tout sur l’impact du réchauffement climatique, etc.

Avant que la neige ne disparaisse à jamais, Tignes propose tout de même de skier en short et t-shirt sur les neiges éternelles du glacier dès la fin du mois de juin et durant tout l’été.

La montagne, ça se découvre à pied mais aussi et surtout à vélo. Relié au domaine de Val d’Isère, le Bike Park de Tignes propose 160 km de pistes de descente, accessibles par cinq remontées mécaniques VTT. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Les moins aguerris profiteront de l’expérience de nombreux moniteurs ultra-compétents. Plus haut encore, le parapente permet aux sportifs de défier les lois de la gravité. Demandez l’option voltige et le moniteur vous fera tourner la tête au-dessus des splendides montagnes de Savoie.