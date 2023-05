Tout d’abord, on fonce au cinéma pour assister au grand retour de Johnny Depp sur le grand écran dans de dernier film de la réalisatrice Maïwenn. “Jeanne du Barry”, qui est d’ailleurs en lice au festival de Cannes, est “dédié à la vie, à l’ascension et à la chute de la favorite du roi Louis XV”, jouée par Maïwenn elle-même. Johnny Depp y incarne le souverain français et donne la réplique à des acteurs français comme Pierre Richard, Benjamin Lavernhe ou India Hair.

Plutôt envie de profiter du soleil ? Et si vous optiez pour un petit pique-nique sur un air de musique ? Nous vous conseillons de bercer vos oreilles avec le tout dernier album d’Etienne Daho. Le parrain de la french pop sort “Tirer la nuit sur les étoiles”, un douzième album à son image. Élégant, moderne et toujours aventureux.

Enfin, si vous avez plutôt envie de vous immerger dans une expérience, nous vous proposons de filer au musée du design sur le plateau du design pour découvrir une toute nouvelle exposition : Brussel Queer Graphics. En ce week-end de la fierté, cette exposition propose d’explorer les façons dont les communautés LGBTQI + se sont exprimées et rendues visibles au cours des septante dernières années à Bruxelles.