Bordeaux, le plus petit des grands ports

La Cité du vin, magnifique édifice en forme de carafe à décanter. ©Nicolas Duffaure

Bords de Garonne

Bordeaux doit sa splendeur à la Garonne, encore sujette à la marée à cet endroit, et la ville le rend bien au fleuve. La promenade au bord des quais rive gauche et une bonne mise en bouche de ce qui vous attend dans la capitale de la Gironde. Vous parcourrez un large croissant - d’où l’appellation de "port de la Lune" - parfaitement réaménagé. C’est le meilleur trajet pour contempler la fameuse place de la Bourse et le palais des douanes, respectivement réalisés par les architectes Gabriel père et Gabriel Fils, et son miroir d’eau, miroir qui accueille souvent des danseurs pour des performances. Les Bordelais et les touristes l’ont adopté. Attention toutefois, le miroir d’eau ne fonctionne pas en hiver.

Pour les moins marcheurs, Bordeaux propose une belle offre de transports en commun qui couvre les immanquables de la ville. En suivant ce réseau, vous déboucherez presque forcément sur la plus grande place de France, la place de la Quinconce, qui tire son nom de l’agencement des 1 000 arbres qui l’ombragent. Cette immense esplanade de 12 hectares, ancien site d’une forteresse militaire, aujourd’hui rasé, est surplombée par la grande roue d’un côté et le monument des Girondins de l’autre. La ville, loin d’être étouffée par la circulation dans le centre, propose aussi un large réseau de parking souterrain. De quoi laisser facilement sa voiture pour déambuler.

Les flambeurs de carte bleue trouveront aussi leur bonheur, peu importe le budget. Bordeaux accueille l’une des plus longues rues commerçantes et piétonnes de France, la rue Sainte-Catherine, 1,2 km de tentations. Pour les amateurs de produits plus luxueux, rendez-vous place des Grands-Hommes, à défaut d’y trouver Patrick Bruel, vous trouverez un centre commercial au cœur du quartier du Triangle d’or. Même sans faire ses emplettes, le quartier, qui rend hommage aux enfants du pays comme Montaigne ou Montesquieu, vaut le coup d’œil. Ceux qui préfèrent l’ambiance des marchés iront plutôt du côté des Capucins, dans le quartier Saint-Michel, plus cosmopolite et étudiant. Rapport qualité-prix imbattable.

Après l’eau, le vin

Bordeaux, c’est aussi et surtout, une affaire de vin. Nous ne pouvons que vous conseiller la traditionnelle fête du Vin qui transforme chaque année les quais en véritable stand de dégustation géant sur plus d’un kilomètre. Il ne vous reste qu’à zigzaguer entre les exposants et les activités avec votre petit gobelet autour du cou.

Mais puisque tout le monde ne pourra pas venir à Bordeaux du 22 au 25 juin 2023. Vous pourrez vous rattraper, et même bien plus que cela, à la Cité du Vin. Magnifique édifice en forme de carafe à décanter situé au nord de la ville, ce lieu vous transmettra tout ce que vous voulez savoir sur le vin, et pas seulement du Bordelais. On y parle évidemment Médoc, Entre-Deux-Mers, mais aussi vins californiens ou italiens. Une expérience visuelle olfactive, et même gustative puisqu’un verre perché à 35 mètres de haut en surplombant la Garonne est compris dans le billet.

La place Saint-Pierre, un véritable paradis pour les adeptes de petits bistrots traditionnels. ©D.R.

Aucun souci pour une sortie en famille : les plus jeunes pourront interagir avec de nombreux éléments de l’exposition. Le néophyte comme l’expert y trouvera son bonheur. Neuf heures de contenu sont enregistrées sur les audioguides. L’occasion même de revenir plusieurs fois. En fervent défenseur de la bière que nous sommes, il faut avouer que ce palais du nectar de raisin en jette. Côté bière, d’ailleurs, même si le vin reste la tradition, vous pourrez trouver quelques bières locales qui valent la gorgée comme celles de la brasserie Azimut pour n’en citer qu’une.

Gastronomie

Et que serait une bonne boisson sans un bon plat ? Les fans de Philippe Etchebest pourront goûter la cuisine du grand chef à un prix abordable vu le niveau, mais surtout dans un cadre magnifique, au Quatrième Mur. À l'une des embouchures de la fameuse rue Sainte-Catherine, vous trouverez le Grand Théâtre, l'un des symboles architecturaux de la commune. C'est là que le chef a posé ses valises et ses couteaux pour y proposer une expérience bistronomique. Pour les plus gros portefeuilles, le chef tient aussi un autre restaurant, cette fois gastronomique : Maison Nouvelle.

Pour découvrir une autre vue de la place de la Bourse, vous pourrez aussi vous installer au Gabriel du nom des deux architectes qui font encore aujourd'hui la fierté de la ville.

Vous vous en doutez, les spécialités locales tournent autour du vin et de la sauce bordelaise. Vous trouverez beaucoup de poissons de l’estuaire comme les lamproies ou les maigres. Pour les adeptes des petits bistrots traditionnels, la place Saint-Pierre sera votre paradis tant pour manger que pour boire un verre.

Les fans de sucre se trouveront aussi au bon endroit avec les cannelés, les dunes blanches (choux à la crème légers) ou les quatre fameux glaciers de la place du Parlement.