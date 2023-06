La Suède lance des vacances climato-intelligentes

À lire aussi

Göteborg, aussi appelée la ville de l’écologie, a été élue à plusieurs reprises comme la destination la plus durable du monde. Cette ville suédoise a accueilli plusieurs compétitions sportives et est aussi connue pour sa stratégie en faveur du développement durable : promotion des déplacements à vélo, meilleure gestion des déchets et du recyclage, extension des espaces verts pour une absorption plus efficace des émissions de dioxyde de carbone…

La Suède est en effet reconnue pour sa lutte contre le réchauffement climatique notamment à travers des figures comme Greta Thunberg ou des actions fortes telle que celle menée par deux militantes écologistes qui ont badigeonné de peinture un tableau de Monet exposé au Musée national de Suède.

L’office de tourisme a donc lancé dans l’ouest de la Suède un projet de vacances dites “climato-intelligentes” (climate smart holidays). Ces vacances consistent à calculer le bilan carbone des cinq premiers hébergements engagés dans cette initiative. La promesse qui est faite aux vacanciers est de limiter l’empreinte carbone à 0,2 kg d’équivalent CO2 dans un hébergement planté au beau milieu de la campagne suédoise. En comparaison, l’office de tourisme West Sweden estime qu’un hôtel suédois produit en moyenne 6,8 kg d’équivalent CO2 par nuit et par personne.

L’électricité du Lugnåsberget Ekohotell est produite par des panneaux solaires. Un puits, une station d’épuration et un système d’évacuation des eaux usées permettent de mieux rationaliser l’usage de l’eau.

Le bilan carbone de ces lieux de vacances a été calculé grâce à un calculateur en ligne accessible à tous pour évaluer l’empreinte écologique de ses vacances.