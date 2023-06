Près de 6.000 passagers, un gigantesque parc aquatique, 7 piscines: voici le plus grand navire de croisière du monde (PHOTOS & VIDÉO)

La compagnie Royal Caribbean, mondialement réputée pour ses croisières, a achevé son projet le plus ambitieux à ce jour : l’Icon of the Seas. Ce véritable mastodonte des mers a effectué ses premiers essais en mer il y a peu. Long de plus de 365 mètres et pesant près de 250 800 tonnes, ce navire constituera le plus grand navire de croisière au monde jamais conçu. Il pourra transporter quelque 5.610 passagers et 2.350 membres d’équipage.