Trois îles, sinon rien

SOS Jeunes à Noirmoutier

L’île de Noirmoutier fut pendant longtemps une terre assez pauvre dont la seule richesse naturelle était le sel marin. À partir des années 70, elle a connu un vaste développement touristique et est devenue un lieu très couru par les estivants fortunés. Beaucoup ont acheté des biens qu’ils louent à des vacanciers, ce qui rend très compliqué l’achat immobilier par des jeunes qui souhaitent s’installer et travailler dans l’île. À ce rythme, l’île risque de perdre son côté vivant pour devenir un lieu de villégiature des seniors, ce qui serait dommage.

Mais en attendant, ne boudons pas notre plaisir. Noirmoutier demeure un lieu magnifique qui inspire les artistes d’hier et d’aujourd’hui. Le mois dernier encore, Dany Boon y tournait des scènes de son dernier film.

Outre le traditionnel shopping coutumier à ce genre de destinations, plusieurs curiosités valent le coup d’œil. C’est le cas de l’île aux Papillons, une serre tropicale hébergeant des papillons venus du monde entier ou de l’imposant château forteresse du XIIe siècle, cœur historique de l’île, qui témoigne du passé et notamment de la Guerre de Vendée. Il y a aussi l’hôtel Jacobsen qui fut édifié en 1761 par la famille Jacobsen. Ses constructeurs ont façonné l’île par la création de polders, l’ont protégée par la défense contre la mer avec la mise en œuvre de la pointe du Devin, l’ont aménagée avec la chaussée Jacobsen et les quais du port. L’hôtel a été décoré de boiseries, de somptueux papiers peints puis redécoré dans le style néoclassique.

Hors des sentiers battus, on se laissera tenter par une visite de la Mini-ville. Cet endroit original permet la découverte des maisons traditionnelles de France en modèles réduits, reproduites avec les matériaux prélevés sur leur lieu d’origine.

La Mini-ville reproduit les maisons typiques de chaque région de France. ©GDM

Si les plages de l’île sont attrayantes, on peut aussi essayer d’en savoir plus sur la culture traditionnelle du sel en engageant la conversation avec un des sauniers comme Fabien Huchet qui récolte le sel pieds nus pendant que d’autres se prélassent au bord de l’eau ! La plupart des sauniers vendent leur produit sur place à des conditions très intéressantes.

Attention aux marées

En quittant Noirmoutier, cap sur Fromentine d’où l’on peut prendre le bateau pour l’ile d’Yeu. La traversée qui dure une grosse demi-heure se fait en fonction des marées. En cas de marées favorables, on pourra passer la journée sur l’ile et en explorer les coins sauvages qui font tout son charme. Si, en revanche, l’escale ne dure que quelques heures, il faudra se rabattre sur Port-Joinville, le chef-lieu, qui présente moins d’intérêt. Mais, faute de posséder une résidence comme nos Souverains ou de se permettre un trajet en hélicoptère comme les touristes fortunés, c’est le lot de la plupart des visiteurs d’un jour…

De retour sur le continent, la petite localité de La Barre de Monts constitue un point de chute idéal pour explorer la région. Outre les hôtels, on peut y trouver des hébergements de qualité comme Les Villas les Bains de Mer à Fromentine qui comprennent plusieurs logements dont certains avec accès direct à la plage et une très recherchée vue sur la mer.

Sur la route vers le sud, on s’arrêtera à Saint-Jean-de-Monts, une station qui a adapté son offre aux enjeux écologiques. On y a développé, par exemple, un itinéraire en paddle ou en canoé au départ des pêcheries de la Barre de Monts ainsi qu’une carte d’orientation à 70 m de haut pour découvrir son terrain de jeux. Il y a aussi des itinéraires en trottinettes électriques, des parcours d’orientation, des balades ludiques pour aventuriers en herbe… Du côté des activités plus traditionnelles, on trouve la pêche à pied, le kite surf, le char à voile.

Changement de terrain avec l’arrivée sur l’île d’Oléron située un peu plus de 200 km plus bas. Oléron ressemble à sa sœur et voisine de l’île de Ré, tout aussi belle mais plus authentique et moins snob…

Ici aussi, les jolis petits villages de pêcheurs alternent avec les plages un peu sauvages où l’on peut se baigner sans craindre de heurter son voisin. L’inverse de la côte belge un 21 juillet…

Le phare du bout du monde

Parmi les curiosités, les plus courageux iront grimper en haut du phare de Chassiron. Situé tout au nord de l’île dans un endroit que les Oléronais appellent le “bout du monde”. Il est reconnaissable à ses bandes noires et blanches. Il fait 46 m de haut et il faut parcourir 224 marches pour accéder à une plateforme depuis laquelle on aperçoit le nord de l’île et la balise d’Antioche et, par beau temps, l’île de Ré et La Rochelle…

Toujours dans la pointe, le port de St Denis est le plus grand port de plaisance de l’île, avec ses 750 anneaux. Tout près du club nautique qui se trouve dans le prolongement du port, se trouve une petite plage charmante, c’est la plage de La Boirie. Sa particularité : on y trouve des petites cabines de bain en bois qui ont été décorées par leurs propriétaires.

On fera une visite au musée de l’île d’Oléron qui offre une synthèse de l’histoire et de l’ethnographie de l’île. Sa collection permanente présente l’évolution des hommes sur le territoire insulaire du néolithique (fabrication de parures à partir de coquillages) à nos jours. Le parcours chronologique des salles d’expositions permet de suivre les thèmes principaux comme la saliculture, la viticulture, le gemmage, les pêches, les costumes traditionnels, l’habitat…

Dans la pointe sud de l’île enfin, Saint Trojan les Bains et ses villas Belle époque méritent un coup d’œil. Cette petite agglomération est blottie au pied d’une forêt domaniale qui se distingue comme la plus grande étendue forestière de l’île. Ce village, menacé par la dune, doit son salut à la plantation de cette forêt de pins, et sa réputation jadis de destination huppée, aux bénéfiques “bains de mer” qui ont laissé de magnifiques exemples d’architecture balnéaire avec ses villas “belle époque” dont certaines sont classées.

Oléron, un vrai paradis qui a gardé son authenticité. Pourvu que ça dure !

Cinq bonnes raisons d’y aller

Les plages

Chacune de nos trois îles possède une grande variété de plages, relativement préservées du tourisme de masse, qui ont leur charme et sont très bien équipées. L’idéal pour se reposer et profiter du soleil entre deux visites.

Les plaisirs de la table

Vu leur situation, les îles bénéficient d’un approvisionnement abondant et régulier en poissons et fruits de mer d’une fraîcheur hors de tout soupçon. Même si les prix ne sont plus ce qu’ils étaient, de nombreux restaurants offrent un environnement hors du commun comme le Relais des Salines à Oléron, au beau milieu des marais.

Le passage du Gois

C’est un des endroits les plus emblématiques de France à franchir au moins une fois dans sa vie pour venir à Noirmoutier quand la marée le permet. Les voyageurs pressés prendront le pont qui est gratuit.

Le passage du Gois à franchir une fois dans sa vie. ©GDM

La côte vendéenne

On peut apprécier les îles sans dédaigner les charmes du continent. La Vendée n’est pas avare en destinations touristiques à commencer par le célèbre Puy du Fou. À côté de cela, il existe de nombreuses stations balnéaires comme les Sables-d’Olonne qui ont tout pour enchanter le touriste.

Le patrimoine

Disséminés en pays vendéen, de nombreux sites rappellent que des personnalités ont vécu dans la région suite aux hasards de la destinée mais parfois aussi parce qu’ils avaient été séduits par la beauté des lieux. C’est le cas du “Tigre”, Georges Clemenceau, mais aussi de la cinéaste d’origine belge Agnès Varda qui avait élu domicile sur l’île de Noirmoutier. Leurs traces sont aujourd’hui accessibles au public.

Comment venir ?

Le voyage est relativement facile par la route. On peut préférer le chemin de fer. Les Sables d’Olonne sont reliés par TGV depuis Paris. Sur les îles, le vélo est le moyen de mobilité idéal, facilité par un relief plat et de très bonnes infrastructures cyclables.

Où se renseigner :

Sur la Vendée

Vendée Expansion 33, rue de l’Atlantique, 85005 La Roche-sur-Yon, www.in-vendee.com – 00.33 2 51 44 90 00

Sur Noirmoutier

Office de tourisme de l’île de Noirmoutier, Rue du Général Passaga, 85330 Noirmoutier-en-l’île – www.ile-noirmoutier.com/fr – 00 33 2 51 39 80 71

Sur Saint Jean de Monts

paysdesaintjeandemonts.fr

Sur l’île d’Oléron

Office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

22, rue Dubois Meynardie, 17320 Marennes – www.ile-oleron-marennes.com/ – 00 33 5 46 85 65 23