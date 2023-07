A la découverte d'une autre Espagne à travers les Asturies et la Cantabrie

Mais commençons par le commencement : la ville de Santander est construite sur un promontoire et ses rues sont si pentues qu’on a installé… des escaliers roulants dans plusieurs d’entre elles. Il faut prendre la peine de grimper (en marchant ou non…) dans ces artères pittoresques, ne fût-ce que pour profiter des vues sur la ville depuis les hauteurs.

Santander, escalier roulant. ©Pierre Gilissen

Mais les principaux attraits touristiques de Santander, victime d’un incendie majeur en 1941, se trouvent en contrebas : la cathédrale, doublée d’une église à la nef étonnamment basse du XIIIe siècle. Et puis le Centro Botín, magnifique centre d’art moderne conçu par Renzo Piano (l’architecte du Centre Pompidou, à Paris) ouvert depuis 2017 et déjà incontournable. Entourée d’eau sur trois côtés, dont celui du sud qui donne sur une baie intérieure, la ville est probablement l’une des plus gâtées au monde en matière de plages. On n’hésitera pas à pousser jusqu’au bout de la pointe, avec le jardin public de la Magdalena, et ses plages abritées côté baie, et vers le phare de la pointe du Cabo Mayor, côté grand large.

Le centre d'art contemporain Botín a ouvert ses portes en 2017 à Santander. ©Pierre Gilissen

En route vers les Asturies

Pour découvrir plus avant cette Côte cantabrique, sans omettre au passage le superbe village médiéval de Santillana del Mar, ni les célèbres grottes d’Altamira et d’El Soplao (à Altamira, on ne visite qu’une réplique, pour des raisons de préservation), on filera plus à l’ouest : vers les Asturies, dont la porte d’entrée est le charmant port de Llanes. On prendra plaisir à flâner dans ses rues, bordées de maisons aux immenses loggias, caractéristiques de l’architecture locale, et à profiter de l’animation de ses places où, à partir de six heures du soir, la ville entière semble s’être donné rendez-vous. On s’attardera plus que de raison dans les bars et aux terrasses, en attendant la toujours très tardive (on est en Espagne) heure du dîner.

Llanes est la porte d'entrée des Asturies. ©Pierre Gilissen

Au départ de ce très agréable lieu de séjour, on pourra, comme en Bretagne, faire moult promenades et randonnées sur le sentier littoral et découvrir, disséminées parmi les rochers, d’innombrables criques et plages désertées dès la fin de la haute saison. Une bonne partie du sentier littoral constitue l’un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et, par ailleurs, le train dessert une bonne partie de la côte, bien pratique pour les marcheurs désireux d’éviter les allers-retours.

Plage de la Tayada, Celorio. ©Pierre Gilissen

La plus grande ville des Asturies, c’est Gijon, au centre de la province, pardon, de la principauté (les Asturies ont acquis ce titre depuis que l’héritier de la couronne d’Espagne a obtenu celui de prince des Asturies). Grand port mais ville agréable en bord de mer, avec son vieux quartier populaire de Cimadevilla, elle est, elle aussi, dotée d’une vaste plage (à marée basse…) côté est.

Gijon, plage de San Lorenzo ©Pierre Gilissen

De là, il est très facile de rayonner. Oviedo, la capitale des Asturies, n’est qu’à une trentaine de kilomètres mais l’atmosphère y est déjà beaucoup plus castillane, avec sa cathédrale et ses palais de pierre ocre, plus bourgeoise et recueillie aussi.

Oviedo, l'université. ©Pierre Gilissen

Plus loin sur la côte, Avilés est connue pour son centre historique, qui a été mieux préservé qu’ailleurs, avec ses rues à arcades. Mais on y vient avant tout pour s’étonner du très rétrofuturiste centre culturel conçu par Oscar Niemeyer, le créateur de Brasilia.

Aviles, centre culturel, œuvre d'Oscar Niemeyer. ©Pierre Gilissen

Enfin, la palme indiscutée de la carte postale revient à Cudillero, adorable petit port de pêcheurs qui déploie en amphithéâtre ses maisons colorées adossées aux collines environnantes.

Et la montagne ?

Rassasié du littoral, de poissons et de fruits de mer ? Tout au long de vos trajets le long de la côte et même parfois depuis la plage, de hautes montagnes, aux sommets encore enneigés au printemps, n’auront cessé de vous narguer. À quelques dizaines de kilomètres d’Oviedo, commence la chaîne des Picos de Europa ou Pics d’Europe, qui culminent à 2 649 m.

Trois incontournables dans la région. Tout d’abord, non loin du village de Las Arenas, le sentier du Cares, le long d’un canyon, jusqu’à Caín de Valdeón : 24 km aller-retour, mais en terrain relativement plat. À déconseiller toutefois à ceux et celles qui sont sujets au vertige, même si le parcours est bien sécurisé. On pourra dans ce cas se contenter d’emprunter l’étonnant funiculaire de Bulnes, un village isolé qui n’a été relié par la route qu’en 2001. Mais de là aussi, il est possible d’effectuer le (spectaculaire) retour à pied.

Pour une autre journée inoubliable : rendez-vous au téléphérique de Fuente Dé, non loin du village de Potes, celui-ci constituant par ailleurs une excellente base de séjour. Une fois en haut, divers itinéraires, plus ou moins longs, se présentent pour rayonner sur les plateaux montagneux ou redescendre à pied dans la vallée.

Enfin, pour les moindres marcheurs, un dernier must : les lacs d’Enol et d’Ercina, au bout d’une magnifique route, en n’oubliant pas au passage de payer votre tribut à la basilique de Covadonga.

Attention, autant les itinéraires côtiers sont parfaitement faisables en transports en commun (train et surtout bus), autant pour découvrir le massif des Picos, qu’aucune route ne traverse, il vous faudra impérativement disposer d’une voiture.

Comment y aller ?

En avion : Ryanair vole tous les jours sauf le mercredi et le samedi vers Santander à partir de Charleroi. Même chose pour les vols retour.

En voiture : Santander est à 1 350 km de Bruxelles par autoroute, via Paris, Bordeaux et Bilbao.

Quand y aller ?

Les Asturies, et plus généralement la côte nord espagnole, n’ont pas le même climat que le reste du pays. Ici, c’est l’océan Atlantique qui fait la loi et des passages de pluie ou de temps gris sont possibles toute l’année, même en été. Latitude oblige, la température restera toutefois toujours bien au-delà des fraîcheurs belges ou bretonnes et la lumière beaucoup plus vive, ce qui rend notamment le séjour printanier agréable. Juillet est le mois le plus sec ; la fin de l’automne est nettement moins favorable.

4 bonnes raisons d’y aller

1 La vie espagnole

Depuis le café serré ou allongé que vous prendrez au zinc d’un de ces cafés authentiques encore fréquentés par toute la population, de 7 à 77 ans, jusqu’aux derniers tapas partagés avant que les restaurants daignent enfin ouvrir leur cuisine à la tombée de la nuit (rarement avant 21h), les Espagnols mettent un point d’honneur à vivre fort et bien et vous ne manquerez pas d’en profiter, le nord du pays n’échappant pas à la règle.

2 Les paysages

On a rarement vu autoroute aussi scénique que celle qui parcourt d’est en ouest la région décrite ci-dessus. Et une fois sorti de celle-ci, vous découvrirez des villages plus soignés et mieux préservés qu’ailleurs en Espagne. Quant à la montagne, elle est bien plus spectaculaire que ce que laisse supposer son altitude, les vallées étant ici à quelques centaines de mètres seulement au-dessus du niveau de la mer.

3 La gastronomie

Mer et montagne se conjuguent également dans l’assiette. Les amateurs de poisson et de fruits de mer seront à la fête, mais aussi ceux de plats mijotés (avec notamment la fabada, sorte de variante locale du cassoulet), sans compter quelques fromages au tempérament bien espagnol.

4 Les prix

À qualité de service équivalente, tout est ici bien moins cher que chez nous, l’hôtellerie comme la gastronomie, mais le plus étonnant, au niveau des prix, ce sont ces lignes de cars Alsa, rapides, fréquents et confortables, qui ne vous demandent que quelques euros pour vous emmener une centaine de kilomètres plus loin.