Saint-Idesbald, la station de la Côte belge qui, "en principe, n’existe pas "

Bars lounge, rangées de serviettes les unes contre les autres en été ? Très peu pour St-Idesbald… Pour la définir, on pourrait dire qu’elle est plus maritime que balnéaire. A l’écart, comme un petit bout du monde. Alors même qu’elle jouxte la grande et populaire Coxyde. Ironiquement, c’est sans doute cette situation qui l’a anonymisée des années durant : on la voyait comme une extension de “Cox”.

Mais “Baaltje” comme la nomment ses habitants qui en sont si fiers n’a rien d’un quartier résidentiel lambda. La beauté de ses nombreuses villas, sa plage immense, son spot couru par les kite-surfers et ses commerces de bouche étonnamment nombreux et de qualité lui apportent de quoi provoquer un coup de cœur direct auprès des touristes plus “nature” que “fiesta”. Car la petite commune profite aussi du domaine naturel des dunes Houtsaeger. Un paysage dunaire bien agréable quand on se balade en direction de La Panne

Les dunes, les dunes, les dunes : on ne parle que de ça quand on évoque cette station qui, “en principe, n’existe pas !”. C’est ainsi que Marie-Monique Descrevel commence sa visite guidée. Un teasing qui fait évidemment son petit effet et que la pétillante K-Ambassadrice (le nouveau nom des guides de la Côte), habitante de Saint-Idesbald fait un peu durer, pour le plaisir !

Marie-Monique Descrevel raconte sa commune comme personne ! ©Antoine Larsille

On ne pouvait pas rêver mieux que de rencontrer cette Française d'origine qui passait toutes ses vacances avec ses parents sur la Côte belge. Marie-Monique tomba sous le charme de St-Idesbald et amoureuse d'un jeune homme passionné par la mer et qui n'aurait quitté son petit coin pour rien au monde. La France perdit donc une citoyenne, Coxyde et St-Idesbald y gagnèrent une hyperactive, bénévole dans moultes associations, curieuse du patrimoine, adorable bavarde et infatigable guide qui se régale à transmettre tout ce qu'elle sait et partager les détails et les endroits secrets de St-Idesbald. Elle habite la Flandre Occidentale depuis tellement longtemps que parfois, dit-elle, elle cherche ses mots en français !

La dernière-née des stations balnéaires belges n’a effectivement pas de code postal, elle est rattachée à Coxyde… Et son nom découle non pas d'un village existant mais de l’habitude de ses nouveaux résidents d’évoquer Notre-Dame-Des-Dunes, célèbre abbaye non loin, pour mieux situer l’endroit. Idesbald en était le chanoine…

Albert Dumont, le précurseur

La fameuse Mieke Hill, toujours perchée sur sa dune depuis 1906 ! Elle a été reconstruite en 1923 puis rénovée régulièrement. Elle appartient à des particuliers. Un temps, on pouvait y louer des chambres d'hôtes... Symbole de la commune, elle est poétique en toutes saisons. ©Westtoer et DR

Fin XIXe, l’endroit n’est pourtant qu’un paysage dunaire où se nichent quelques maisons de pêcheurs et à peine deux ou trois cottages. On doit son essor à Albert Dumont, le célèbre architecte belge qui donna son identité urbanistique à La Panne en y construisant de très belles villas… Il connaît donc très bien le coin. En 1906, le notable achète la plus haute dune du coin. Et y construit un chalet qui deviendra Mieke Hill, du nom de la seul fille de Dumont, père de 11 garçons ! L’endroit abrite un tea room-laiterie rapidement en vogue “Le toboggan en planches recouvertes de cire y était aussi pour quelque chose, on y faisait la file le dimanche”, souligne la guide.

Un repaire d'artistes

On apprend aussi tous azimuts que le char à voile y a été inventé par les fils de l'architecte qui étaient quelque peu les princes de St-Idesbald : on imitait le père comme les fils et ce sport maritime plut rapidement. Et saviez-vous que le peintre Paul Delvaux, plutôt réservé et mélancolique avait noué une amitié à la vie à la mort avec le sculpteur Georges Grard ? facétieux personnage qui s'installa dans une maison de pêcheur, y organisait des fêtes courues par les artistes. D'ailleurs, "Ils étaient nombreux à y habiter où à venir y faire des résidences", rappelle Marie-Monique.

Spectacle sur la plage dans les folles années. St-Idesbald a longtemps été un village peuplé d'artistes. Image d'archives de l'exposition "Het Zielte Westen". ©Westtoer

À partir de là, l’entrelacs de dunes, adoubé par l’influent architecte, se construit de cottages et de villas au style éclectique. “C’est pour cela que les voiries ne sont pas droites ici, elles ont épousé les formes des sables”, souligne Marie-Monique. Pour cela aussi que c’est un véritable bonheur de se perdre dans ses petites rues courbes, avant de retourner vers la plage. C'est facile : direction Mieke Hill et cette lumière particulière à la mer du Nord.

Le coup de coeur de Marie-Monique

Non, ce n’est pas le musée Paul Delvaux, magnifique espace niché dans un écrin vert au milieu des villas (Delvauxlaan, 42)… Marie-Monique Descrevel ne se lasse pas de la poésie que dégage la Keunekapel. Elle a été édifiée en 1906 par une riche famille en haut d’une dune, en face de la demeure de leur fils… qui n’était autre que le prêtre de St-Idesbald. Le religieux ainsi que ses ouailles n’avaient ainsi plus à se rendre à Coxyde le dimanche. Loin d’être ostentatoire, cette chapelle a été construite sur le modèle des maisons de pêcheurs. Elle accueille désormais des expositions d’artistes locaux. On y accède par un joli parc ombragé qui cache nombre de statues et de bancs. Bucolique ! Christiaenlaan, 40.

Sa terrasse est parfaite pour un bain de soleil à l'abri du vent. ©Antoine Larsille

La station de la bonne chère

St-Idesbald est le lieu de la bonne chère par excellence. Depuis toujours, les commerces de bouche ont tenu le haut du pavé sur la Strandlaan : magnifique poissonnerie Mare Nostrum, pâtisserie-boulangerie à tomber de l’enfant du pays Stefan Destrooper (Boutique Stephan Destrooper), C’est ici aussi, en 1970, que commence l’histoire de l’enseigne Dierendonck (Dierendonck Boucherie), dont le succès se poursuit avec Carcasse, le restaurant de viande étoilé et reconnu par les amateurs de steak dans le monde entier. Citons aussi Panache, une boutique d’ustensiles de cuisine et le Spar, avec son dédale de rayons hallucinant, seul supermarché de la station et place-to-be toute l’année. Presque autant que le yachting club, ses stages de voile et son bar-restaurant sur le sable, merveilleux endroit pour y regarder le soleil se coucher en illuminant les nuages de rose et d’orangé…

Du soir au matin, le yachting club de Saint-Idesbald, dernier bâtiment avant les dunes est très fréquenté pour des stages de voile comme pour son bar et restaurant ! ©Westtoer

A voir, à faire

L'Office de Tourisme de St-Idesbald et de Coxyde fourmillent d'informations. Les visites guidées avec des K-Ambassadors ont lieu tout l'été. Toutes les infos sur le site lelittoral.be

Culture : Musée Paul Delvaux - Cabin Art (en face de l’office du tourisme) - Centre D’art Ten Bogaerde - Mieke Hill - Keunekapel - Koksijde Yachting Club - Musée / Objets de curiosité Krekelhof - Art galleries

Manger / Boire : Brasserie St Idesbald - Mondieu - Carcasse (plus d’infos en néerlandais) - Boite (plus d’infos en néerlandais) - Julia fish and Oysterbar (plus d’infos en néerlandais)