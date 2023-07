Vacances: 10 conseils pour éviter les mauvaises surprises au moment du départ

1. Avoir des documents d’identité valables et en bon état

”Les documents illisibles ou endommagés seront refusés. Pour les cartes d’identité, vérifiez que la date de validité n’a pas expiré. En ce qui concerne les Kids-ID, tous les enfants de moins de 12 ans qui quittent le territoire (même avec un autre moyen de transport que l’avion) doivent être en possession de la Kids-ID. Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, votre enfant doit être en possession d’un passeport. Pour les passeports, il faut vérifier sa validité. Pour certaines destinations, il doit être valable jusqu’à 6 mois après le retour. Vérifiez aussi si un visa est nécessaire pour votre destination. En cas de doute, consultez votre agent de voyages, votre tour-opérateur ou le site du ministère belge des Affaires étrangères. Utile : faire des copies ou des photos des papiers d’identité que vous conservez à un autre endroit que les originaux.”

2. Arriver à temps à l’aéroport

”En cette période de forte affluence, les files d’attente au comptoir d’enregistrement ou au contrôle de sécurité peuvent rapidement s’allonger. Prévoir de venir 2h (vols Schengen) ou 3h (vols hors Schengen) à l’avance par rapport à l’heure de départ du vol évitera de mauvaises surprises. Prévoyez une marge en cas de trafic dense sur la route vers l’aéroport.”

3. Parking et hôtel à l’aéroport

”Informez-vous des possibilités de parking et de logement près de l’aéroport (en cas de vol matinal, cela peut faciliter la vie des voyageurs). Plus d’infos sur le site de l’aéroport de départ.”

4. Enregistrez-vous en ligne

”Si la destination et la compagnie aérienne le permettent, enregistrez-vous en ligne ! Cela vous permettra de gagner pas mal de temps à l’aéroport. Pas besoin d’imprimer les documents de voyage, une version numérique suffit.”

5. Vérifiez les normes pour les bagages

”Placez les objets importants dans votre bagage à main (documents de voyage, clés, appareil photo, batteries, aliments pour les enfants, médicaments), les liquides et gels (conditionnement max. 100 ml) dans un sac plastique transparent. La valise accueillera les objets pointus (lime à ongles, canif, ciseaux,…), ainsi que les autres liquides et gels. Chaque bagage à main peut peser un maximum de 10kg et avoir les dimensions suivantes : 55 x 40 x 20 cm.”

6. Carte de paiement et argent liquide

”Emmenez une petite somme en liquide et pensez à emmener une carte de crédit, nécessaire si vous louez une voiture. Insérer le numéro Card stop dans votre GSM : +32 78 170 170.”

7. Restez joignable

”Communiquez votre numéro de GSM au tour-opérateur ou à la compagnie aérienne lors de la réservation. Ceux-ci communiquent le plus souvent par sms pour vous prévenir d’éventuels changements de dernière minute. N’éteignez pas trop vite votre GSM le jour du départ.”

8. Des ennuis de santé à l’étranger ? Autant prendre ses précautions

”Votre mutuelle vous renseignera sur votre couverture en matière de soins de santé et d’hospitalisation à l’étranger. Souscrire une assurance vous évitera également bien des tracas.”

9. Pour gagner en temps et en tranquillité d’esprit, faites une check-list

”Prévoyez une liste de tout ce que vous devez emporter : la meilleure façon de ne rien oublier et de préparer vos bagages sans stress.

10. Emmenez une pharmacie de voyage

”Parlez-en à votre médecin ou pharmacien, ils vous aideront à composer une liste de l’essentiel des médicaments de base à emporter avec vous pour toute la famille. Pour les destinations exotiques, vérifiez les vaccins nécessaires.”