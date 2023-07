Belfast: une furieuse envie de voyager au cœur du Titanic

Le "quartier Titanic" matérialise mieux que cent discours ce renouveau en recyclant des docks qui, plus d'un siècle auparavant, permettaient à Belfast de construire des géants des mers aux proportions alors inégalées qui répondaient au nom de "Olympic", "Titanic" ou de "Gigantic". La très célèbre White Star Line chargeant à l'époque l'entreprise Harland&Wolff de leur construction. Cette dernière est toujours bel et bien active sur Belfast.

Pour arriver dans ce quartier, n’hésitez pas à emprunter le Queen Elizabeth Bridge depuis le centre pour ensuite vous balader le long des quais bordant la Lagan River. Vous passerez en revue de magnifiques appartements, la salle de spectacle SSE Arena, le SS Nomandic et le musée Titanic. C’est ce quartier historique que nous vous invitons à visiter !

Un musée magnifique tant dedans que dehors…

La relation des habitants de Belfast avec leur histoire est aussi incandescente que les minerais de fer transformés pour construire des bateaux devenus mythiques dans la fierté comme dans la douleur. Parlez-en avec les gens du cru et vous vous entendrez certainement répondre que l’arrière-grand-père y travaillait à la belle époque. Au moment de la construction du Titanic, 15 000 travailleurs descendaient quotidiennement des quartiers populaires pour venir y gagner leur croûte, 5 000 uniquement sur le chantier Titanic !

"En fait, l'expérience du musée Titanic démarre dès l'extérieur en regardant l'œuvre architecturale qui représente la magnifique et gigantesque proue du bateau. Nous avons respecté les dimensions en hauteur du Titanic…" nous confie Judith Owens, CEO du musée. "À mes yeux, l'endroit parle autant de l'humain, de tous ces gens qui ont été concernés par le destin du Titanic, que de l'ingénierie et le savoir-faire nécessaire pour construire ce paquebot géant".

Un musée qui est effectivement époustouflant dès le hall d’entrée avec ce plafond qui reproduit un ciel dégagé et étoilé comme celui de la nuit du naufrage, le 15 avril 1912… Nous mettrons trois aspects du musée en avant. D’abord, la partie consacrée au chantier du Titanic que l’on visite comme dans un parc d’attractions à bord d’une "cabine" en mouvement. Images d’archives et de fictions, mises en scène, elles donnent une tonne d’infos sur l’ingénierie de ce projet dingue. Ainsi, vous apprendrez que ce sont trois millions de rivets qui furent utilisés pour construire le monstre des mers.

Ensuite, le volet "Fit Out" qui est consacré aux entrailles du Titanic, sa décoration en quelque sorte, et qui reproduit les cabines du luxe de la classe des riches à la troisième des plus humbles ainsi que de magnifiques salons. La richesse du paquebot se dévoilait jusque dans les détails de la vaisselle de luxe.

Enfin, la partie la plus émotionnelle, sans doute, retrace les derniers instants du Titanic et recense les 1 512 morts officiels et les 700 survivants. Des murs lumineux restituent les ultimes dialogues entre le Titanic et sa base ainsi qu’avec les autres bateaux naviguant dans les "environs". Jusqu’au tout dernier mot… La visite mène alors à un gigantesque espace qui énumère le nom de l’ensemble des passagers. Tout en rendant encore plus concrete la tragédie avec des destinées totalement brisées. Comme celle de la famille Sage dont les onze membres sont tous morts noyés, sans exception. La mer n’a rendu qu’un seul corps. Ces pauvres gens avaient tout vendu à Belfast contre une ferme à Jacksonville, en Floride. Ils ne mettront jamais les pieds sur le "nouveau monde"…

Le Titanic Museum a déjà été visité par des millions de personnes. Comment expliquer un tel engouement plus d'un siècle plus tard ? Judith Owens a sa petite idée ! "Si vous réfléchissez bien, il s'agissait du plus gros objet au monde à naviguer provenant du plus gros chantier de bateaux au cœur d'une toute petite ville. Et il a coulé lors de son voyage inaugural. Ajoutez à cela le fait que si les passagers étaient souvent de riches personnes, il y eut aussi de nombreuses personnes pauvres en quête d'une nouvelle vie aux États-Unis. Le film de James Cameron l'a très bien mis en image. Chaque génération finalement se rattache à une partie de ce drame".

Pour loger ? le Titanic Hôtel bien évidemment…

Situé à l'ombre du grand musée, l'hôtel Titanic occupe en réalité l'ancien quartier général de la compagnie Harland&Wolff, poumon du chantier naval de Belfast dès la fin du XIXe siècle. La rénovation parfaite joue jusque dans les chambres avec les legs des bâtiments historiques ainsi que les clins d'œil au Titanic et à l'univers des gros paquebots de traversée de l'époque. Vous serez ainsi catapultés dans le passé le temps de votre séjour : mi-hôtel, mi-musée.

L’exposition de plus de 500 œuvres d’art et photographies dans tout le bâtiment, des portraits de passagers et des souvenirs authentiques de la White Star Line ramènent le client à l’âge d’or des voyages en mer. Quoi qu’il en soit, perdez-vous dans l’hôtel, c’est un incroyable voyage dans le temps. Installez-vous confortablement au bar de l’hôtel, là où jadis les plans du Titanic furent conçus, et commandez un whiskey irlandais pour profiter du moment…

