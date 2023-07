Pour les moins téméraires, rassurez-vous, certaines ne sont guère loin de la Belgique.

Paris en tête

Sans surprise, la capitale française arrive en top 1. La ville de la mode et de l’amour a été citée pour son “ambiance romantique”, ses viennoiseries, ses monuments tels que le Louvre, ou la Tour Eiffel, et pour le shopping. Cliché ? Les avis proviennent d’Américains.

La deuxième place revient à une autre capitale européenne : Rome, pour son histoire et sa gastronomie. Grand classique aussi. Le Vatican et la chapelle Sixtine et les pizzas sont parmi les arguments.

En troisième position, on traverse l’Atlantique, direction New York. “La meilleure pizza, les meilleurs bagels, le meilleur cheesecake, les meilleurs spectacles et bien d’autres choses encore” s’y trouvent selon l’agence de voyages The Vacationeer Travel Agency. Outre l’Empire State Building et Times Square, le mémorial du 11 septembre est aussi recommandé.

On trouve ensuite Cape Town. La capitale sud-africaine offre des paysages à couper le souffle. Au Brésil, Rio de Janeiro combine parfaitement nature et vie urbaine foisonnante, et reste aussi bien moins chère que certaines autres villes de ce classement.

Tokyo pour le cosplay et ses airs futuristes et Istanbul pour son architecture et sa cuisine complètent ce top.

Le top 7 des villes à visiter avant de mourir :

1. Paris, France

2. Rome, Italie

3. New York, États-Unis

4. Cape Town, Afrique du Sud

5. Rio de Janeiro, Brésil

6. Tokyo, Japon

7. Istanbul, Turquie