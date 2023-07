Passé les faux airs de Dubaï, "Mariakerke, c’est la plage familiale d’Ostende"

Avouons-le d'emblée. On était bien dubitatifs, lors de notre (pas très) joyeuse entrée à Mariakerke... Avec sa petite digue hautement construite d'immeubles dans les tons gris ou bruns qui firent les (beaux?) jours des 60's et 70's, Mariakerke mériterait bien le nom de “cité” balnéaire. La route qui y mène depuis Ostende est plutôt impersonnelle, à peine voit-on l’arrière un peu décati des Thermes et les tribunes de l’hippodrome Wellington. Elle montre aussi à quel point cette entité jouxtant Ostende s'agrandit et aligne les projets immobiliers le long de la “tramlaan” et ses perpendiculaires...

Le célèbre James Ensor, qui a peint “Vue de Mariakerke” à 41 ans était furieux de voir comme dunes et villages étaient envahis par les constructions aux alentours de 1900. Ce qui lui fit dire : “Ô belle modernité, que de crimes n’ont pas été commis en votre nom”. Il s’engagea d'ailleurs pour défendre comme un lion “sa” petite église Notre-Dame des Dunes qui figure dans le tableau. On lui doit certainement un peu ce retour à un paysage de dunes à la fin de Mariakerke, là où se dresse encore l’édifice. L’église est encore largement visitée pour sa beauté intérieure et la tombe du peintre ostendais.

L'intérieur de l'église Duinenkerkje, à Mariakerke. Dans le minuscule cimetière d'une dizaine de tombes éparpillées, celle de James Ensor attire toujours le public. ©Hugo Maertens Bruges

Qu’aurait-il déclamé alors devant tous ces projets haut de gamme, alignant leurs nouveaux immeubles aux lignes contemporaines ? De style très différent, ils donnent sous le soleil des faux airs de Dubaï ou de Washington à cette commune côtière ! Ouf, la "zeedijk" et la plage nous replongent dans un univers familier et familial, adjectif qui colle à la peau de Maria K. depuis toujours.

La plage familiale des Ostendais aussi

Et puis Ellen Distave arriva sous le soleil. Enthousiaste, enjouée, cette Ostendaise nous a retournés comme une pannekoek en ce qui concerne Mariakerke. D’emblée, Ellen nous montre avec les yeux qui brillent ce qu’elle appelle si joliment les cabanes de plage. Si les appartements avec vue sur mer ont accueilli des millions de vacanciers de passage depuis les années 60, les petites baraques de bois blanc sont nombreuses à former les "résidences secondaires" des Ostendais.

Ellen Distave, l'Ostendaise qui aimait Mariakerke depuis toujours. ©Antoine Larsille

Ellen explique en nous emmenant vers son "2e chez-soi" : “Pour ma vie privée, j’adore Mariakerke. J’y allais déjà toute petite avec ma mère et maintenant, j’y emmène très souvent mes deux enfants. C’est vrai qu’on dit : “Mariakerke, c’est la plage familiale d’Ostende”. Et je ne trouve pas ça péjoratif, j’adore tout ici : les nouvelles plaines de jeu, la petite digue, l’immense plage. Il y a aussi bien plus de cabines et moins de monde qu’à Ostende. On veut la ville ? On y va à pied et la balade est belle”. La plage de Mariakerke accueille d’ailleurs le bar de plage le plus adapté aux enfants : le Maria-K Beach, avec coin lounge, coin bar et coin poufs.

Pizza, croquettes et glaces

Celle qui a lancé Lily, un concept-store qui cartonne depuis des années à Ostende, loue une cabine à l’année sur la plage, avec 5 autres familles : les belles journées, ils y sont à 24 entre chaises et de jouets jusqu’au soir. “Quand le soleil se couche, c’est magique à chaque fois ! Alors on commande des pizzas. Il y a deux bons italiens, dont Sorrento sur la digue, c’est facile”. Elle est certainement la "locataire" qui s'y rend le plus souvent : “Après l’école, même l’hiver, on vient y manger un goûter avec les enfants pour le vent, pour la lumière”. Cette plage est faite pour les enfants, elle les enivre de jeux et d’immensité !

Les cabines de plage de Mariakerke sont comme des petites résidences secondaires pour beaucoup d'Ostendais. La liste d'attente est longue... ©Westtoer

Mariakerke peut aussi s’enorgueillir d’avoir sur sa digue le restaurant “North” lauréat du Prix du Public des meilleures croquettes de crevettes lors du Garnaal Festival 2022. Côté glaces et gaufres, Ellen n’irait pas ailleurs que chez Georgie (Digue) qui existe depuis plus de 50 ans !

Le carré d’or de la bonne chère

Ellen a toujours connu ce bon plan comme le “triangle d’Or” mais se reprend tout de suite : c’est un carré car depuis quelques mois s’est ajoutée une fromagerie ! Le Carré d’Or donc de la bonne bouche se situe au milieu de la rue principale de Mariakerke-Dorp. La chaussée n’est pas spécialement accueillante mais on y trouve un boucher-charcutier-traiteur immense et très réputé, à deux pas d’une boulangerie où l’on a envie de tout acheter et en face d’un marchand de fruits et légumes qualité “primeurs”. Des commerces qui valent le détour, surtout avec la fromagerie ouverte par un couple de passionnés. Keurslager Tavernier, Fijnbakkerij Debusschere, Primeurs Frank&Els, Kaas of Zo entre le 491 et le 511, Nieuwpoortsesteenweg – 8400 Oostende.

Une œuvre forte et remarquée

Mais l'ambassadrice convaincante n’entend pas nous laisser quitter “sa” Mariakerke sans une traversée de la plage vers “Pillage of the Sea”, installation monumentale que la mer recouvre à moitié au rythme des marées. L’œuvre édifiée dans le cadre de Beaufort 21 alerte sur les dangers du réchauffement climatique et la montée des mers… Surannée Mariakerke ? Pensez-vous !

Une oeuvre de Beaufort21, la triennal d'Art sur la côte. "Pillage of the Sea", de Rosa Barba intrigue sur le bord de mer. La marée le recouvre parfois à moitié. Chaque sac de sable a le nom d'une mégalopole à la merci du réchauffement climatique. ©Westtoer

Se loger : les Cabanes d’Ostende

Situées à la sortie de Mariakerke côté Middelkerke, Les Cabanes d’Ostende ont vu le jour il y a une petite année. Dans un vaste jardin sauvage on loge dans des cabanes en bois belles et confortables, avec barbecue, poulailler et même jacuzzi extérieur pour certaines ! Aucune voiture, on peut laisser les enfants s’amuser et profiter des soirées dehors… ou dedans entre grands écrans avec Netflix intégrés, cuisine super-équipée et chambres pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Le tout à 500 m de la mer et 2 km du centre d’Ostende. Nieuwpoortsesteenweg 765 – 8400 Oostende

A voir, à faire

Visiter : Domaine Provincial Raversyde – Atlantic Wall museum – Pillage of the Sea – œuvre d’art Beaufort Metatron – œuvre d’art Beaufort Astropolis – Space Science Center

Boire et Manger : Runway 26 = 08 – Brasserie North – Restaurant Boucquez – Bistroom de Baron – Resto à bière Heerlijk – Maria-K (bar de plage) Buddha Mar (bar de plage)