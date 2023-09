De la nature plein la vue : 4 bonnes raisons de se rendre au Québec en hiver

Onhwa' Lumina

Le Québec est peuplé de onze nations autochtones (ne dites pas indiens, cela peut provoquer un petit malaise). Les Hurons-Wendats font partie des plus urbanisées à l’heure actuelle et sont établis à Wendake, à quelques encablures de la Ville de Québec. Ils font découvrir une petite partie de leur histoire grâce à Onhwa’Lumina, un spectacle mêlant sons et lumières, hologrammes et projections vidéos, qui vont vous captiver le long d’un parcours d’1,2 km, malgré le froid omniprésent à la tombée de la nuit (au prix de 20 €, plus taxes). Histoire de reprendre des forces, vous pourrez découvrir les Wendats grâce à leurs plats typiques au restaurant La Traite tout en approfondissant la discussion avec votre guide, si vous avez de la chance.

Onhwa’ Lumina, un spectacle mêlant sons et lumières. ©F. M.

Pourvoirie du Lac Blanc

Le Québec compte près de 600 lieux d’hébergement en pleine nature. La Pourvoirie du Lac Blanc, c’est un coup de coeur, une petite merveille qui ne demande qu’à vous enchanter. Entre Montréal et Québec, vous aurez 1001 activités à tester : vous promener sur le lac gelé (déconseillé à la tombée de la nuit), redevenir un enfant en glissant avec une bouée sur une pente gelée, faire un tour en hélicoptère pour admirer le paysage d’un autre point de vue mais aussi pratiquer la pêche blanche. Selon les instructions du guide qui perce un trou dans la glace, vous descendez le ver à 1,5 m. Un sentiment grisant quand la truite, que le guide vous préparera après dans un bain d’huile, mord à l’hameçon. La nature est merveilleuse. Vous vous en rendrez encore plus compte à la Pourvoirie du Lac Blanc (chambres de 120 à 201 € la nuit, moins cher en semaine ; chalet de 4 chambres hyper confortable de 4 chambres à 545 € la nuit).

Le guide vous cuisinera la truite que vous avez pêché. ©D. R.

Hôtel Sacacomie

Le Canada, c’est pour vous une forêt d’érables enneigés avec des hôtels faits en bois nichés dans le coeur de la nature ? L’hôtel Sacacomie vous servira votre rêve sur un plateau. Dans un cadre idyllique, prenant place sur 10 étages et fort de 95 chambres très confortables (aux environs de 325 € la nuit avec demi-pension et diverses activités incluses comme raquettes, ski de fond et patinage), l’hôtel Sacacomie sent bon le bois frais et vous offrira en plus une vue à couper le souffle sur le lac, avec 60 kilomètres de sentiers pédestres au menu.

Si le patinage n’est pas votre tasse de thé, vous pouvez vous rendre sur le lac Sacacomie au travers d’un chemin frayé dans une neige bien fraiche. La vue sur l’hôtel comme sur le lac seront inoubliables. À partir de là, vous pourrez faire un tour en chien de traîneau. Après quelques indications pour diriger les six chiens, en avant la nature et la course folle. D’abord sur le lac puis dans la forêt. Les chiens vous aident dans votre tâche de musher et vous vous sentez à l’aise. Parfois un peu trop (c’est du vécu). Si la nature vous donne toujours envie de regarder autour de vous, faites bien attention à la piste, au risque de chuter (sans que le plaisir soit diminué). La piscine intérieure et le Spa de l’hôtel Sacacomie vous permettront toutefois de vous requinquer.

Un tour en traîneau à chiens, un mythe canadien à vivre. ©D. R.

Baluchon éco-villégiature

Vous souhaitez une expérience hors du temps, respectant l’environnement et vous invitant au bien-être ? Le Baluchon et vous êtes faits pour vous rencontrer. Sur un site s’étendant sur 25km2, vous ne vous marcherez pas sur les pieds. Les activités proposées vous permettront de vous reconnecter avec la nature. Comptez un minimum de deux nuitées (à partir de 115 € la nuit par personne, sans compter les activités supplémentaires) pour bien profiter du séjour.

Acitivités sportives et relaxantes sont au menu sur un site vaste. ©Baluchon

Si l’équitation avec les nobles chevaux ne vous tente pas, un tour en calèche pour admirer le site est possible. Vous pouvez faire une randonnée en raquettes, tenter votre chance au biathlon, faire du vélo de montagne et même profiter d’un massage relaxant, l’une des activités à la carte. Un arrêt pour se restaurer est le bienvenu. À l’éco-café Au bout du monde, vous profiterez de plats bio et locaux. Avant de replonger avidement dans la nature.