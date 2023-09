Le Carnaval d’hiver à Québec ne laisse personne de glace

Un Carnaval d’hiver féerique

Bonhomme amuse petits et grands au Carnaval de Québec. ©Simon Clark/ Destination Québec cité

Capitale de la Belle Province, la ville de Québec ne demande qu’à vous en mettre plein la vue. Fondée en 1608 et passée sous les férules française et britannique, Québec a l’histoire chevillée à son âme. Ville fortifiée, la “vieille capitale” offre encore plein de monuments, témoignages d’un riche passé. Il ne faut ainsi pas hésiter à parcourir les différentes Portes, issues de la fortification de la ville, mais aussi le château Frontenac. Rien que les façades des édifices qu’un guide expérimenté vous fera encore plus apprécier mériteraient qu’on s’y perde. Mais aussi le charmant et pittoresque quartier du Petit-Champlain, coup de cœur qui vous donne l’impression d’évoluer dans des décors de cinéma, où vous pourrez vous restaurer dans l’un des nombreux restaurants, comme La Bûche, qui propose une cuisine québécoise revisitée, dont la fameuse poutine.

Mais si Québec est une ville historique, elle est aussi bien ancrée dans le présent et tournée vers l’avenir. Pour animer les rues de la cité, il y est ainsi proposé un Carnaval d’hiver, dont aura lieu la 70e édition du 2 au 11 février 2024. Un must que vous apprécierez à sa juste valeur. Il y a bien entendu un centre névralgique, mais c’est toute la cité qui s’anime autour du fameux Bonhomme, dont les adultes sont finalement les plus grands amateurs. Bonhomme vous accueillera d’ailleurs dans son Palais où vous pourrez assister à des spectacles de hip-hop et d’électro, notamment. Mais si le cœur de la ville s’anime, n’hésitez pas à baguenauder, tout en profitant des animations, comme une belle glissade et des patinoires, et en découvrant de nombreuses statues de glace grâce à la Virée des sculptures. Et comme dans tout carnaval digne de ce nom, vous pourrez assister à un défilé, où les chars permettent aux nombreux spectateurs, qui ont une couverture et… un petit verre à la main pour se réchauffer, de s’amuser. Car l’hiver, ce n’est pas une saison morte à Québec, dont le Carnaval le prouve amplement.

Québec s'anime l'hiver. ©D. R.

Hôtel de glace et cabane à sucre

À quelques encablures de Québec, n’hésitez pas à vous arrêter à l’hôtel Valcartier, qui vous propose un établissement éphémère… qui ne fait pas froid dans le dos. De janvier à avril, vous y trouverez l’unique hôtel de glace en Amérique. Pour les plus courageux et les moins frileux, vous pouvez même réserver l’une des trente chambres (pour une nuit, comptez 400 dollars). Mais une visite se révèle intéressante de toute manière, le travail des sculpteurs et des décorateurs débordant d’imagination suscitant l’admiration.

L'Hôtel de Glace, un événement éphémère...qui ne vous laissera pas de glace. ©D. R.

À peine le temps de reprendre la route en admirant le paysage, vous aurez l’occasion de vous sucrer le bec chez Dany, une célèbre cabane à sucre où l’on vous enseignera les rudiments de la culture du sirop d’érable. Et où vous aurez l’occasion de titiller vos papilles.

Montréal en lumière

Et vous voilà à la grande ville. Fondée par des Écossais (tout le monde ne le sait pas), Montréal est la rencontre idéale et bilingue entre New York et Paris. Vous ne trouverez toutefois pas d’immenses gratte-ciels. La raison ? Vous pourrez profiter d’une vue sur le mont Royal et ainsi vous repérer dans toute la cité. Selon le temps, toujours trop court, que vous pourrez y consacrer, n’hésitez pas, une nouvelle fois, à utiliser les services d’un guide qui vous emmènera au point culminant de la ville, le Belvédère Kondiaronk, tout en montrant l’Anneau (une sculpture que les amateurs d’Instagram ne renieront pas), quelques fresques et en vous faisant profiter du marché Jean Talon, dans la petite Italie.

Les rues de Montréal s'animent en plein hiver grâce au festival "Montréal en lumière"

Réputée pour sa Grand-Roue, qui offre un point de vue fabuleux, et le réseau souterrain de 32 kilomètres qui permet aux habitants de s’abriter lorsque le froid frappe durement, Montréal vit également en surface… et en beauté. Du 22 février au 3 mars 2024, vous pourrez profiter du 25e festival Montréal en lumière. Entre patinoires, grand-roue, spectacles, concerts, toboggans, expositions et dégustations, vous ne verrez pas le temps passant beaucoup trop rapidement. Vous lâcherez votre fou, comme on dit dans la Belle Province, dans le quartier des Spectacles et à la place des Festivals.

Mais Montréal, ville estudiantine, c’est aussi un musée permettant des expériences immersives, ainsi que la possibilité de vous régaler, notamment dans l’institution locale Olive et Gourmando, qui sert des découvertes et des classiques. Et puis, quel régal cet étalage de douceurs ! Et même les carnassiers apprécieront un détour par LOV McGill, dont la carte est prévue pour les végétariens. Mais si vous voulez profiter d’une expérience à nulle autre pareille, rendez-vous au Bivouac, situé au cœur du quartier des Spectacles. Manger en terrasse, dans un dôme, cela a certes un prix (le menu du terroir est à 150 dollars). Mais vous profiterez d’une vue imprenable et des animations de Montréal en lumière. Avec une petite coupe de champagne, cela ne s’oublie pas…

Cafés et plaisirs à Montréal. ©D. R.

Un café et l’addition avant de repartir? Cela tombe bien. Montréal peut aussi s’aborder en visitant avec un guide avisé et sympathique différents cafés, permettant aux fans de foot (l’Olimpico) ou encore aux amateurs de musique (le “Dépanneur”) de trouver refuge et de profiter, tout simplement, de la vie. À Québec et Montréal, été comme hiver, triper fort, c’est une spécialité qui mérite un voyage, voire plusieurs…

En pratique

> Le Carnaval aura lieu du 2 au 11 février 2024 dans toute la ville de Québec. Pour bien commencer le voyage, Air Canada vous emmène aux petits oiseaux de Zaventem jusque l’aéroport international de Montréal. Les vols sont à partir de 633 € tout compris ; la classe privilège, à partir de 1114 €, offrant la possibilité d’avoir deux bagages, ce qui est intéressant pour transporter pantalons chauds et doudounes. De plus, aucun supplément n’est demandé si vous partez avec votre équipement de ski. Et Air Canada vous offre la possibilité d’arriver à Montréal et de repartir de Québec, sans facturation supplémentaire. Pour aller d’une ville à l’autre, n’hésitez pas à prendre une navette (vous en trouverez à 45€). Il n’y a que trois heures de route entre Montréal et Québec. Et vous en prendrez, une première fois, plein la vue le temps du voyage.

De plus en plus de Belges utilisent Air Canada. ©Air Canada

> Que ce soit pour la localisation pratique ou le service, vous pouvez regarder l’Hilton de Québec (à partir de 120 € la nuit par personne) ou le DoubleTree par Hilton à Montréal (à partir de 186 €).