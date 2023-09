Quelle est la ville la plus pluvieuse d’Europe?

”Pluie” et “Belgique” vont souvent de pair…. Et pourtant ! Le moteur de recherche Holidu a élaboré un classement des villes où il pleut le plus en Europe. Pour réaliser cette étude, le célèbre site a examiné les 300 villes les plus peuplées du Vieux Continent en se calquant sur les informations données par World Weather Online entre 2009 et 2022. Ensuite, Holidu a combiné le nombre de jours de pluie et la quantité de précipitations par jour pour faire son classement.