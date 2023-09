La plus folle des croisières : embarquez pour la vie sur un paquebot à 36 000 euros par an

”Lorsque le navire a été annoncé en mai, beaucoup de gens voulaient venir, mais novembre était trop tôt pour vendre leur maison, faire des projets et mettre de l’ordre dans leur vie”, a expliqué la PDG Kendra Holmes à CNN. Pour certains voyageurs, l’idée est d’ailleurs de ne plus habiter sur la terre ferme durant le reste de leur vie. Ce qui vaut au Lara de Life at Sea Cruise le surnom de “croisière sans fin”. En effet, au-delà de la période initiale de 3 ans, les passagers pourront prolonger leur séjour à bord pour trois années supplémentaires. Kendra Holmes assure que le navire poursuivra son tour du monde pour visiter de nouvelles destinations. Durant sa quatrième année, une escale est déjà prévue aux îles de Pâques, à Dubaï ou en Inde.

Cette petite folie n’est cependant pas à la portée de toutes les bourses puisqu’il faut débourser 36 000 € par an et par passager. Et même 85 % de plus pour les passagers qui occupent une cabine seuls. Tous les repas, frais de ménage et même soins de santé sont inclus.

Le public cible est constitué de “salariés moyens” ou de personnes qui viennent de prendre leur retraite. Pour le citoyen belge, le coût d’une année à bord peut sembler exorbitant, mais pour les habitants de villes comme New York ou Auckland, louer un logement à terre revient plus cher que séjourner à bord du MV Lara. En l’espace de trois ans, les passagers visiteront 7 continents, 140 pays et 382 ports. Le navire offrira aux résidents de Life at Sea Cruises un nombre incalculable d’équipements et de commodités avec des cabines redessinées, un centre d’affaires avec des bureaux, un bar à cigares et à vins, ainsi que d’autres offres créatives. Il y aura également un hôpital de garde ouvert 24 heures sur 24 avec des visites médicales gratuites, des conférences d’apprentissage et d’enrichissement, ainsi que des opportunités de s’engager dans des initiatives bénévoles et philanthropiques.