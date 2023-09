Nieuport se visite aussi hors-saison

Si les amateurs de calme apprécieront le contraste, ceux qui recherchent l’animation seront moins à leur affaire. Question de goût. C’est en tout cas le moment idéal pour découvrir notre belle côte sous un jour différent, comme si elle nous appartenait en pleine propriété.

Nieuport est peut-être moins connue que d’autres stations en raison de sa situation centrale qui en fait un lieu de passage entre La Panne et Ostende. Au fil du temps, elle a pourtant gagné en attractivité. La ville située à l’embouchure de l’Yser a tout d’une cité prospère, propre et bien entretenue. Elle est divisée en deux pôles séparés par une longue route : Nieuport-Bains et Nieuport-Ville, là où est situé le port. Nieuport possède en effet le plus grand port de plaisance d’Europe du Nord tout en étant la capitale de la crevette sur la côte belge. Du poisson et des crevettes pêchés le jour même sont chaque jour vendus aux enchères à la criée. Les nombreux restaurants, souvent de qualité, vous feront vivre une agréable expérience gourmande.

Octobre est d’ailleurs le mois de la crevette lorsque la pêche de ce délicieux crustacé est la plus abondante. La crevette grise est le pilier absolu du secteur de la pêche à Nieuport.

L’Yser et la mer du Nord sont omniprésents à Nieuport. Leur rencontre s’effectue dans le chenal avec la réserve naturelle De Ijzermonding. On peut commencer la balade sur la plage, près de l’estacade. On suivra le chenal via le sentier promenade. En restant sur la rive occidentale, on traversera des parcs magnifiquement aménagés : le parc Prince Maurits avec de belles œuvres d’art en saule et le parc maritime. Continuons en direction de la criée principale. Ensuite, on suivra le quai jusqu’au monument Albert Ier. On continuera la route jusqu’au complexe d’écluses Ganzepoort. Chemin faisant, on aura remarqué le trafic maritime très actif. Nieuport est le port d’attache de nombreux bateaux, voiliers, le Seastar et aussi le bateau de sauvetage Watson sans compter les bateaux de pêche toujours présents bien que moins nombreux que jadis.

Côté patrimoine, mentionnons la Villa Hurtebise destinée à abriter la Maison du Tourisme. Il y a aussi la villa De Barkentijn devenue un centre de vacances. Au centre-ville, reconstruit après la Grande guerre, on découvrira des maisons typiques aux pignons à redents. Le quartier Simli se caractérise pour sa part par ses villas côtières peintes en blanc au toit de chaume.

Dans le centre-ville, le beffroi de la halle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco tandis que l’église Saint-Laurent de Ramskapelle abrite des fonts baptismaux des XIIe et XIIIe siècles.

Enfin, situé sous le monument au roi Albert, le centre d’interprétation Westfront plonge les visiteurs au cœur de l’histoire de la Première guerre mondiale. Du haut du monument, vous pourrez admirer une vue magnifique.

The CORNR Hotel : calme et confort garantis

Les beaux établissements hôteliers ne manquent pas à Nieuport. Parmi eux, The CORNR Hotel, situé, comme son nom l’indique au coin de l’avenue Albert Ier, lorsqu’elle bifurque pour longer le littoral après avoir décrit une longue boucle pour traverser l’Yser à Nieuport-Ville.

The Cornr Hotel est un endroit calme, à la décoration chaleureuse. Les chambres sont équipées d’une salle de bain luxueuse offrant tout le confort nécessaire pour un séjour. L’hôtel offre un bar et un room service seize heures par jour. Dans ce bâtiment entièrement rénové, équipé des dernières technologies, les pompes à chaleur durables contrôlent le chauffage et la climatisation des chambres, garantissant ainsi une température idéale. Chaque chambre est équipée d’un système domotique qui permet de contrôler l’éclairage pendant votre séjour.

The CORNR Hotel propose un équilibre parfait entre séjour reposant et vacances animées. C’est le point de chute idéal pour arpenter la station balnéaire. En outre, l’hôtel dispose d’un espace bien-être offrant de nombreuses opportunités de relaxation.