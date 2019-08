Non loin de l’aéroport de Faro, à une trentaine de minutes en voiture, surplombant l’Atlantique, domine, sur sa petite colline verdoyante, le Club Med Da Balaia. Dans une navette ou un taxi, vous traversez les villages portugais aux maisons épurées. Le charme de la région vous conquiert immédiatement, le dépaysement quasi instantané n’est rompu que par les grandes surfaces aux noms connus qui surgissent sur le chemin menant à l’hôtel.

Arrivés au Club Med, c’est un tout autre monde qui s’ouvre à vous, peuplé de luxe et de bien-être. Tout est fait pour vous mettre à l’aise : pas de clé de chambre, un simple bracelet vous permet à la fois de débloquer votre porte mais également de commander à boire, de manger ou encore de faire vos achats. Ici, tout le monde parle français et tout le monde est aux petits soins. L’hôtel se répartissant sur trois bâtiments abrite des logements pour tous les goûts, allant de la chambre basique à la suite.

Rénové en 2018, le Club Med Da Balaia a choisi de tout faire pour accueillir au mieux les familles. Vous pouvez ainsi disposer de deux chambres communicantes, permettant aux parents de conserver leur intimité tout en ayant leurs bambins à portée de main. Le charme de la chambre colorée n’est qu’amplifié par la vue que vous découvrez dès le premier coup d’œil jeté par la fenêtre. Que vous soyez installés côté jardin ou océan, une chose est sûre, les vacances peuvent bel et bien commencer.

Soyons zen

Une fois les valises déposées, vous pouvez choisir de participer à l’une des nombreuses activités que propose le complexe hôtelier. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts.

Pour les amateurs de baignade, vous optez soit pour la piscine d’eau douce chauffée mesurant environ 450 m2 située au cœur du Resort - à laquelle est jointe une piscine pour enfants - soit pour la piscine naturelle. Véritable havre de paix, cette dernière n’est accessible qu’aux adultes ou aux jeunes de plus de 16 ans. Et pour cause : l’ambiance est à la détente et au bien-être. La piscine est complètement écologique. Vous vous y baignez près des grenouilles au son d’un agréable coassement et vous savourez de délicieux jus de fruits frais confortablement installés sur votre transat les yeux perdus au large. Un instant de douceur que l’hôtel vous propose de prolonger au spa mis à disposition de tous les clients où vous pouvez réserver un massage ou l’un ou l’autre soin.

Que les sportifs se rassurent, le Club Med Da Balaia a également pensé à eux. Entre le tennis, le tir à l’arc, le volley-ball et même le trapèze ainsi que des activités de cirque, il y a de quoi occuper ceux et celles qui ne tiennent pas en place. Pour couronner le tout, le complexe dispose de plusieurs parcours de golf s’étendant sur les falaises rouges typiques de l’Algarve. Vous pouvez y perfectionner votre swing grâce aux cours proposés par le Club ou simplement manier le putter à seulement cinq minutes en navette de l’hôtel.

© M.R.



Les petits plats dans les grands

Pour finir à merveille vos journées sous le soleil portugais, rendez-vous dans l’un des deux restaurants du complexe. Que vous choisissiez l’un ou l’autre, vous bénéficiez si vous le souhaitez d’une place en terrasse donnant une vue imprenable sur les eaux bleues de l’Atlantique. Seule différence, le restaurant principal vous offre un buffet où vous vous servez librement matin, midi et soir tandis que le deuxième, le Vasco Gourmet Lounge, vous propose un service à table. Au menu du buffet : des salades originales, des hamburgers, des légumes, des tacos, des spécialités portugaises et même des pâtes fraîches servies par un véritable cuistot italien. "Cela fait 18 saisons que je travaille ici", explique-t-il, avec un accent qui ne trompe personne, aux touristes attendant d’être servis. "Je viens de Naples, là où on maîtrise l’art des pâtes tomate-mozarella à la perfection." Une fois que vous aurez dégusté votre repas aux multiples saveurs, vous pouvez profiter des animations prévues en soirée. À nouveau, il y en a pour les petits comme pour les grands.

Amusement garanti à tout âge

Car oui, au club Med Da Balaia, la priorité est l’amusement des petits mais aussi des grands. C’est pourquoi l’hôtel met à la disposition des parents un baby club (accueillant les bébés à partir de quatre mois) et des kids clubs organisés par tranches d’âge pour les enfants de 2 à 17 ans. "La force du Club Med, c’est de permettre aux parents de laisser leurs enfants entre de bonnes mains pour pouvoir se ressourcer", explique une responsable. L’hôtel accueille d’ailleurs un grand nombre de familles, attirées par cette convivialité hors norme.

Au bar de la piscine, des parents dégustent des crêpes avec leurs enfants tout juste revenus de leurs activités journalières. En contrebas, un grand-père tape la balle avec son petit-fils dans une partie de ping-pong endiablée. Il n’y a pas de doute : au Club Med Da Balaia, on prône avant tout le family friendly.

© M.R.



4 bonnes raisons de venir au Club Med Da Balaia

1) La localisation

Situé sur une falaise rouge typique de l’Algarve donnant une vue imprenable sur l’océan Atlantique, l’hôtel se trouve non loin de l’aéroport et des villes environnantes. Pas besoin donc de parcourir des kilomètres pour aller se promener et faire les magasins.

2) Les activités sportives

Le Club Med Da Balaia offre une large gamme d’activités et propose surtout de les exercer dans les meilleures conditions. Outre le parcours de golf de l’hôtel, les terrains de tennis, le trapèze et la salle de sport permettent aux sportifs de pratiquer leur hobby tout en profitant du Portugal.

3) La piscine écologique

Véritable atout de l’hôtel, l’endroit est dévolu à la relaxation et à la détente. Il offre aux adultes une occasion en or de se ressourcer dans un cadre idyllique. Les jus de fruit frais proposés au bar sont véritablement la cerise sur le gâteau.

4) Les baby et kids club

Au Club Med Da Balaia, les enfants peuvent être pris en charge dès leurs quatre mois. Il existe différents groupes en fonction de l’âge des enfants dans lesquels vos bambins pourront profiter d’activités spécialement conçues pour eux par des personnes formées et expérimentées.

Comment y aller

En avion : La compagnie Brussels Airlines propose des vols à des coûts abordables jusqu’à l’aéroport de Faro (un peu moins de trois heures de trajet). Vous pouvez ensuite vous rendre à l’hôtel avec une navette ou un taxi.

Se renseigner

Site du Club Med www.clubmed.be/r/Da-Balaia/

Office du commerce et du tourisme du Portugal rue Blanche, 15, 1050 Bruxelles. Tél. : 02.230.96.25. Site Internet : www.visitporugal.com