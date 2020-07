Stéphanie Maurice et Eva Fonteneau, pour Libération

Douches et toilettes fermées, activités réduites, logements «en dur» privilégiés… Propriétaires et vacanciers s’adaptent à la pandémie pour profiter de l’été.s’est rendu dans deux campings, frontalier de la Belgique dans le Nord et naturiste en Gironde.

«On ne va pas enregistrer la performance de l’année dernière. Mais je pense qu’on va sauver les meubles ; que juillet-août, si la météo est favorable, sera assez proche [d’une saison normale]», a déclaré vendredi sur France Info Nicolas Dayot, président de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, à propos de la fréquentation des campings. Mais comment s’organisent les structures autorisées à rouvrir depuis le 2 juin, avec un protocole sanitaire contraignant ? Libération est allé voir sur place, dans le Nord et en Gironde. Reportage.