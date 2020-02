Depuis plusieurs années, l’art et l’hôtellerie font chambre commune pour le plus grand plaisir des voyageurs esthètes. Les équipes de la maison Continents Insolites ont sélectionné les meilleurs hôtels avec galerie d’art ou musée. De la Nouvelle-Orléans au Japon, en passant la frontière israélo-palestinienne, les voyageurs découvrent les chefs-d’œuvre d’artistes contemporains locaux dans des lieux grandioses à l’architecture hors normes.

Benesse House

Naoshima, Japon

© Continents Insolites



Designé par le talentueux Tadao And, le Benesse Hotel n’est rien d’autre qu’un établissement de prestige incrusté dans un musée contemporain. Vous logez dans une chambre située au bout d’une galerie qui expose les œuvres hautes en couleurs de célèbres artistes internationaux comme Yves Klein, Bruce Nauman ou encore Cyrielle Tremblay. Le parc qui entoure le domaine est immense et lui aussi, parsemé de créations. Située en lisière d’une plage de sable fin, la propriété offre également des suites avec vue sur la mer, idéales pour parcourir l’île de Naoshima grâce au service de navettes offert par l’hôtel. Avant de quitter cette adresse idyllique, vous dînez au restaurant français, réputé pour son service exceptionnel et la qualité de ses prestations.

The Walled Off Hotel

Bethléem, Jordanie

© Continents Insolites



Le Walled Off est doté de deux galeries d’art et d’exposition dédiées aux œuvres d’artistes palestiniens émergents, dont le célèbre peintre de l’Intifada, Sliman Mansour. Les galeries sont ouvertes tous les jours, de 11h à 19h30.

L’hôtel se dresse fièrement à quatre mètres du mur qui sépare Israël des territoires palestiniens. Propriété de l’artiste britannique Banksy, l’établissement 3 étoiles compte 9 chambres et autant d’espaces de rencontre décorés avec poésie, provocation et ironie, à l’instar d’une fresque illustrant un soldat israélien et un manifestant palestinien en pleine bataille d’oreillers.

The Old 77 Hotel & Chandlery

Nouvelle-Orleans, Etats-Unis

© Continents Insolites



Dans le lobby de ce boutique hôtel, idéalement situé dans le district de Warehouse Arts, à 10 minutes à pied du quartier français, une galerie expose les œuvres d’artistes locaux, mais aussi les travaux des élèves du centre d’arts créatifs de la Nouvelle-Orléans : le NOCCA.

L’établissement profite du charme de son environnement artistique et d’un patrimoine historique indéniable. La bâtisse, décorée dans un style industriel chic, a été construite à partir de trois entrepôts du XIXème siècle. Mention spéciale pour le restaurant Compere Lapin, orchestré par la talentueuse Nina Compton. Au menu : une cuisine caribéenne aux influences italiennes et françaises.

Azulik SFER IK

Tulum, Mexique

© Continents Insolites



Niché sur une plage confidentielle de Tulum, l’hôtel écologique Azulik SFER IK renferme son propre musée : une gigantesque et magnifique cabane construite en pierre blanche lisse et en katalox, l’ébène royal mexicain. Les formes et les matières naturelles subliment les œuvres momentanément exposées et invitent les artistes locaux et étrangers à la méditation. L’accès au musée est ouvert aux non-résidents, à condition d’y circuler pieds nus…

L’établissement propose 48 villas dans les arbres avec vue sur la mer des Caraïbes et la jungle environnante. Vous tomberez sous le charme de son atmosphère Robinson, de son restaurant panoramique suspendu et de son spa, où l’on dispense des soins et massages d’inspiration maya.

The Silo

Le Cap, Afrique Du Sud

© Continents Insolites



Situé dans le quartier de Victoria and Alfred Waterfront, le Silo propose 7 chambres spacieuses à la décoration éclectique. Construit en 1924, cet ancien silo à grains était autrefois le plus haut bâtiment d’Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, il surplombe l’un des plus grands musées d’art moderne du continent : le MOCAA. La bâtisse de 9500 m2 abrite les œuvres d’artistes locaux et internationaux comme Chris Ofili, Kudzanai Chiurai ou encore Marlene Dumas. Avant de plier bagage, vous prenez un verre au bord de la piscine du rooftop de l’hôtel. Le spot vous offre une vue panoramique à 360 degrés sur Le Cap, avec pour toile de de fond l’océan Atlantique et l’imposante Table Mountain.