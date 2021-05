De l’ Italie à la Croatie en passant par la Grèce , les côtes méditerranéennes vous plongent dans un décor de charme, offrant des expériences insolites et des activités variées. Chaque destination est propice à l'évasion et à l’émerveillement. Visites culturelles, rencontre des locaux au détour d’un port ou à la terrasse d’un café, échappées belles en duo ou escapade en famille, toutes les occasions sont présentes pour s’évader cet été et continuer de rêver. Aperçu des plus beaux voyages en Méditerranée signés par les maisons de voyage Continents Insolites .

Voyage en Croatie

Luxe et raffinement en amoureux

Marchés colorés, flâneries le long du port et plages dorées rythment ce séjour de charme en Croatie, un itinéraire cousu main pour les voyageurs en quête de romantisme et d’expériences exclusives. Vacillant entre richesses de la terre et loisirs en mer, vous larguez les amarres sur l’Adriatique le temps d’une journée à bord d’un bateau privé, vous découvrez l’architecture des cités antiques de Split et de Dubrovnik, vous visitez les villages bucoliques de l’île de Hvar, et vous dégustez les meilleures spécialités locales dans une cabane sur pilotis sur une plage secrète. Pour parfaire ce voyage d’exception, vous séjournez dans un petit coin de paradis sur l’île de Hvar, installé au bord d’une baie privée aux eaux cristallines.

Voyages en Italie

La Sicile, charme rural et authentique en famille

Ce voyage pensé pour les familles avides de découvertes vous emmène sur les chemins de traverse de la Sicile « authentique », dans ses régions rurales de l'Ouest, nichées entre villes, mer et campagnes. Loin des itinéraires touristiques et de la foule, vous découvrez les plus beaux sites de la partie occidentale de l'île. Pendant votre voyage, vous participez notamment à un cours de cuisine orchestré par un chef boulanger dans un bourg médiéval, vous embarquez à bord d’un voilier privé pour une croisière au large des côtes palermitaines, et vous visitez des sites archéologiques parmi les mieux préservés de la Méditerranée, nichés en pleine nature.

La Toscane, arts et gastronomie pour les amoureux

Visiter la Toscane autrement, voilà la promesse de ce voyage créé pour les couples amateurs d’arts et d’Histoire. Vous découvrez l’une des plus belles destinations de la botte au cours d’expériences gastronomiques exclusives et de visites guidées privées dans des lieux confidentiels. Parmi elles, figurent de magnifiques demeures historiques où vous pouvez notamment passer la nuit, un apéritif sur une terrasse privée du Ponte Vecchio à Florence, une rencontre avec un producteur fromager dans les collines de Volterra ou encore la visite du château de Potentino en compagnie de son propriétaire.

Voyages en Grèce

La Crète, nature et sports en famille

La Crète, sa nature sauvages, ses eaux turquoise et sa douceur de vivre insulaire... Ce voyage en famille d’Ouest en Est sur la plus grande des îles grecques vous mène de parcs nationaux en baies lumineuses, en passant par des plateaux montagneux et des sites antiques. Des vacances ponctuées de balades à la rencontre des habitants et d’activités sportives. Vous randonnez dans les gorges d'Aradene, vous vous baignez dans le lagon de Balos loin de la foule, vous visitez le patrimoine d’Heraklion aux côtés d’une archéologue et vous dégustez les meilleures spécialités de l’île dans une campagne bucolique.

Le Péloponnèse, entre terre et mer en duo

Cet itinéraire du Nord au Sud de la péninsule du Péloponnèse séduit les voyageurs en quête de belles rencontres et d’expériences culturelles. Vous partagez un repas de spécialités locales dans le foyer d’une chaleureuse famille et vous participez à un atelier de mosaïque traditionnelle grecque à Sparte, vous visitez la baie de Nauplie en kayak, et vous dégustez des huiles d’olive dans une ferme biologique de la région de Monemvasia.

