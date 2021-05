Riche de contrastes entre ses plaines aux couleurs changeantes, son bord de mer au sable d’or et sa Venise verte pleine de luxuriance, la Vendée est un département aux multiples visages qui ne cesse de se réinventer et de nous surprendre. Et ce ne sont pas les activités tous azimuts qui manquent au sein du sixième département le plus touristique de l’Hexagone ! Les familles avec enfants (mais pas que !) seront subjuguées par les spectacles grandioses offerts par le Puy du Fou, un parc d’attractions qui a reçu de nombreuses récompenses du public mais aussi des professionnels ces dernières années pour sa qualité d’accueil et sa créativité à toute épreuve. Pour une parenthèse déconnectée, les amoureux de nature trouveront leur bonheur au cœur du Marais Poitevin où 112.000 hectares de nature verdoyante s’offrent à eux. Promenade en barque traditionnelle sur les canaux, escapade à vélo à l’ombre des frênes, observation des oiseaux, pêche et visite d’abbayes millénaires sont autant de moments qui vous apporteront plénitude et ressourcement.

Entre tradition et originalité

Entre amis, une excursion sur les îles d’Yeu et de Noirmoutier est tout indiquée. Pour marquer le coup, n’hésitez pas à emprunter depuis les Sables d’Olonne un Taxseaboat, un bateau semi-rigide d’une capacité de 12 personnes où vous voguerez entre l’île d’Yeu, authentique et pittoresque, et l’île de Ré, pleine de chic et de charme ! Le temps d’une demi-journée, il vous est également possible d’embarquer dans un train à vapeur pour une balade insolite au cœur des bocages vendéens. Et pour ceux qui ont toujours rêvé de voyager dans un train mythique, c’est l’occasion de réaliser un de vos rêves en montant à bord de véritables voitures-restaurants des Grands Express européens. A moins que vous ne vous sentiez l’âme d’un sportif pour emprunter, à vélo, les rails d’une ancienne voie ferrée sur près de 14 kms ?

Une vaste offre d’hébergements de qualité

Vous l’aurez compris : ce n’est pas sans raisons que la Vendée trône parmi les départements les plus touristiques de l’Hexagone ! Depuis de nombreuses années, les touristes s’y rendent pour profiter des richesses de son patrimoine naturel, culturel, mais aussi de ses nombreuses infrastructures d’hôtellerie de plein air, au point que le département est devenu le n°1 français en la matière, y compris en termes d’établissements classés 5 étoiles [1] . Parmi eux, le réseau Yelloh ! Village réussit à tirer son épingle du jeu en proposant des mobil homes et emplacements haut de gamme disponibles sur pas moins de cinq sites différents : les Sables d’Olonne, La Chapelle-Hermier, Saint-Hilaire de Riez, la Roche sur Yon et Brem-sur-mer. En club ou en camping, dans le domaine d’un magnifique château du XIXe siècle ou à deux pas de l’océan Atlantique, à proximité du lac du Jaunay ou à un jet de pierre des Sables d’Olonne, il ne vous reste désormais plus qu’à faire votre choix. N’attendez plus pour tenter l’aventure vendéenne et réservez votre hébergement dès à présent sur le site : https://www.yellohvillage.fr/choisissez_votre_camping/par_departement/vendee

Réservez l’esprit léger : annulation possible jusqu’à J-2 avant votre arrivée, sans frais et sans motif. Informations et conditions sur le site : https://www.yellohvillage.fr/offres_speciales/offre_annulation_gratuite_j_2

[1] Chiffres issus du site : https://www.vendee.cci.fr/economie-et-territoire/connaitre-les-chiffres-cles-de-votre-economie/le-tourisme-en-vendee