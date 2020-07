"L’idée était de faire revivre Bruxelles, explique Valentine, l’une des trois fondatrices du projet. Nous nous sommes rendu compte que beaucoup de gens autour de nous ne connaissaient finalement pas très bien la ville ou avaient des clichés par rapport à certains quartiers."

Adeline, Valentine et Charlotte, au fil de balades avec leurs amis ou leur famille ont aiguisé leur connaissance de la capitale belge et ont eu l’envie de faire découvrir des bonnes adresses. "C’est un travail de longue haleine, précise Adeline, nous avons répertorié toutes nos adresses ou lieux coup de cœur où nous avions été durant ces dernières années."

Comment ça marche ? Plusieurs parcours, surnommés les "BB", sont proposés sous forme de cartes interactives sur un site internet créé à cet effet. Parmi ceux-ci, il y a notamment la "BB classique" qui présente un itinéraire à travers les adresses et les monuments incontournables dans le centre de Bruxelles, la "BB D’art d’art" qui plonge les promeneurs au cœur du quartier de Schaerbeek et son passé architectural et artistique ou encore la "BB Haute Antique" qui part à la découverte du quartier historique des Marolles. Les différents parcours proposés font de 2 à 13 km, "mais tout est adaptable en fonction de vos envies et du temps que vous avez", précise le trio sur son site internet. Ces adeptes de découvertes ne se contentent pas seulement de proposer des itinéraires, elles font également office de guides touristiques pour les promeneurs. "Sur les cartes interactives, les gens peuvent cliquer sur plusieurs points qui font apparaître un bref descriptif des monuments, restaurants ou musées qui se trouvent le long du parcours", indique Valentine.

Avec le confinement et la restriction des voyages, l’idée est aussi venue de mettre en place des petits city-trip dans Bruxelles. Le premier, "Une journée à New York", est consacré à la capitale américaine. "Le parcours fait voyager les promeneurs à New York en les amenant dans des endroits qui font penser à la ville américaine. Bruxelles est tellement cosmopolite qu’il y a moyen de voyager tout en restant près de chez soi !", s’enthousiasme Valentine. Le second, récemment mis en ligne, propose au public une escapade à Rome.

Dernière touche de ce projet "Made in Bruxelles" : pour chaque balade, une illustratrice bruxelloise s’est plongée dans le parcours pour en sortir une carte illustrée. "Nous avons voulu traduire cet aspect multiculturel, vivant et varié de la ville via le travail d’illustratrices au style différent mais bien assumé."