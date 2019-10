La société de chemins de fer autrichienne ÖBB a annoncé ce week-end l’ouverture d’une ligne de trains de nuit reliant Bruxelles à Vienne dès le mois de janvier. A l’heure où les consciences s’éveillent sur l’empreinte carbone particulièrement lourde des trajets en avion, les trains de nuit semblent être redevenus une alternative attirante. Si aucun train de nuit ne part encore directement de Bruxelles, revenons sur les voyages en “train couchette” déjà accessibles près de chez nous.

Voyagez à travers l’Europe

Les chemins de fer autrichiens ÖBB proposent déjà différents trains de nuit appelés "night jets", vers 4 pays différents. En Allemagne, vous pourrez vous rendre à Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hanovre, Hambourg, Mannheim ou encore Munich. En Suisse, le train fera étape à Bâle et Zurich. Sur ses terres, la compagnie autrichienne dessert les villes de Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Kurfstein, Linz, Salzburg, Villach et Vienne. Enfin il vous sera également possible de rejoindre les villes italiennes de Bologne, Florence, Livourne, Milan, Padoue, Pise, Rome, Venise et Vérone. De quoi découvrir une belle partie de l’Europe ou de se rendre aux sports d’hiver bien reposé.

La douceur italienne à portée de main

Avec la compagnie ferroviaire Thello lancée par Trenitalia, embarquez à Paris et réveillez-vous à Milan, Vérone ou même Venise. Un espresso et votre séjour italien peut commencer dans les meilleures conditions.

Les perles de l’Est

Au départ de Munich, Zurich ou Vienne, il vous est possible d’atteindre Zagreb, la perle médiévale de la Croatie, Bucarest, la surprenant capitale roumaine ou encore découvrir les splendeurs de l’ancien empire austro-hongrois à Budapest.

Au départ de Paris ou Berlin: embarquez à destination du grand Est en Bélarusse et même la Russie à Minsk ou Moscou.

La Scandinavie

Envie de paysages enneigés et d’aurores boréales? Voyagez à travers la Suède. Le train de nuit dessert les villes de Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Östersund et Boden. Il vous sera même possible de faire un saut en Norvège! Au départ de Stockholm, voyagez de nuit pour Oslo ou Narvik

De la Finlande à la Russie

La Finlande dispose d’un large réseau de trains de nuit. Vous pouvez ainsi rejoindre Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kemi ou Kolari. Au départ de la capitale finlandaise, il vous est même possible de découvrir les merveilles de Moscou et Saint-Pétersbourg avec le train de nuit Tolstoï!

Toutes les compagnies ferroviaires proposent différentes formules: la plus économique est le compartiment de 4 à 6 couchettes, idéal si vous partez en famille ou entre amis. SI vous voyagez seul ou en couple, il vous est possible d’opter pour la formule plus luxueuse. Vous aurez alors un compartiment privatif pour une ou deux personnes, votre douche privée, le petit-déjeuner inclus ainsi que l’apéritif et des boissons à votre disposition. Si le voyage de nuit a perdu le charme et le luxe de l’Orient Express, il reste une alternative à la fois écologique et originale de voyager. Si ces voyages sont évidemment beaucoup plus longs qu’en avion, ils ont souvent l’avantage de passer beaucoup plus vite. Finalement, le plus grand luxe ne serait-il pas d’arriver sur son lieu de vacances bien reposé?