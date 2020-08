C’est dans cet hôtel néogothique, perché sur les hauteurs de Sunset Boulevard que Jean Harlow et Clark Gable ont vécu une passion torride, James Dean a décroché son rôle dans La Fureur de vivre en s’introduisant dans la chambre du réalisateur Nicholas Ray et l’acteur John Belushi est mort tragiquement d’une overdose. La résidence de sept étages est aussi connue pour ses fêtes huppées mémorables, de la soirée d’anniversaire de Leonardo DiCaprio pour ses 21 printemps en 1995 à celle orchestrée par le couple Beyoncé et Jay-Z après la cérémonie des Oscars en 2020.

Si l’établissement s’enorgueillit de trier ses clients sur le volet, protégeant leurs secrets envers et contre tout, il s’apprête à devenir encore plus exclusif, a expliqué son propriétaire, Andre Balazs, à l’AFP. Le Château Marmont deviendra cette année un hôtel privé proposant un ensemble de services, notamment une salle à manger privée et du personnel dédié à une poignée de membres détenteurs de parts dans l’hôtel.

"C’est comparable à un super yacht… Vous ne pouvez proposer ce type de services - et avoir des gens sur le pont - que s’ils sont soigneusement sélectionnés", explique M. Balazs, qui fut un temps le fiancé de l’actrice américaine Uma Thurman.

Aucune information n’a encore été divulguée sur le coût d’adhésion…