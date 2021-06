La belle saison est à nos portes et nombre de familles, de couples et d’amis ressentent l’envie pressante de se distraire. La maison du tourisme du Brabant wallon en profite pour nous rappeler quelles sont les activités prévues durant l’été.

Le Brabant wallon regorge de curiosités, expos, musées et autres attractions qui régalent les curieux, plus encore pendant la saison estivale. « On trouve deux grandes tendances dans la jeune province, avec d’une part de grands espaces pour s’aérer, et d’autre part des expos, plus intimistes », explique Coline Senterre, responsable communication au sein de la maison du tourisme du Brabant wallon.

Parmi ces « grands espaces », épinglons la mythique abbaye de Villers-la-Ville avec son spectacle d’été, « Le petit prince », dont les représentations auront lieu du 13 juillet au 8 août, chaque jour sauf le lundi, dès 21h30. Magie garantie ! Des stages d’été pour les enfants, des ateliers, la découverte de jeux anciens et l’exploration de l’abbaye par les sens se dérouleront en parallèle.

Autre lieu incontournable du Brabant wallon : le Bois des rêves à Ottignies. Celui-ci propose des plaines de jeux gratuites et une aire de jeux pour nos amis à quatre pattes ! L’occasion d’emmener Médor en promenade... L’expo « Rêveries subaquatiques » de Harry Fayt s’est aussi installée dans cet écrin de verdure.

Le Château d’Hélécine, quant à lui, arbore une nouvelle structure géante en bois que les enfants se feront un plaisir d’escalader, en plus des plaines de jeux traditionnelles.

Enfin, en ce qui concerne les « grands espaces », nous terminerons avec Wavre et son célèbre parc d’attraction Walibi (renommé au-delà de nos frontières) et Aventure Parc (pour des sensations nature). Sans oublier le Wavre Indoor Karting, une piste de karting ultra-moderne sur 2 étages développant 650 mètres de long, et inspirée des vrais circuits automobiles. Quinze karts électriques y sont disponibles en permanence.

© maison du tourisme bw



Entre fun et culture

Du côté de Waterloo, le Champ de bataille et la Butte du Lion sont tout indiqués pour fatiguer les enfants et booster leur culture. Pour les plus curieux, une autre tranche d’histoire sera contée à travers l’exposition « L’empire en Playmobil », visible au Musée Wellington jusqu’au 5 septembre. Les passionnés de Napoléon en culottes courtes s’en donneront à cœur joie !

Dans un même esprit, mais plutôt pour les ados et les adultes cette fois, l’exposition « Napoléon : de Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende » sera proposée au Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815. Au menu, des objets authentiques d’époque qui vous replongeront dans l’ambiance d’alors.

A Louvain-la-Neuve, le Musée L propose de son côté l’expo « Art et rites » jusqu’au 25 juillet, tandis que la Fondation Folon, dans le formidable écrin de verdure que constitue le parc Solvay, expose les affiches de Jean-Michel Folon tout l’été et même un peu plus (jusqu’au 7 novembre précisément).

© maison du tourisme bw



Tous à la chasse au trésor !

Autre activité de cet été 2021, la chasse au trésor ! Ce parcours ludique a déjà fait ses preuves et rempilera cette année avec de nouvelles énigmes, devinettes et autres étapes surprenantes. Totemus proposera tout d’abord six chasses au trésor dans les communes de Braine-le-Château, Nivelles, Waterloo, Lasne, Wavre et Hélécine. « Le principe est que l’on télécharge l’application sur son smartphone avant de se rendre au point de départ indiqué de la chasse au trésor. Étape par étape, on se met ensuite en quête d’un trésor virtuel... Une fois que l’on a récolté suffisamment de « Toteez » (entendez par là d’argent virtuel), il est possible de l’échanger contre des bons cadeaux donnant droit à une réduction sur une sélection d’attractions wallonnes ». Cette activité est très appréciée par les enfants, avec un engouement tout particulier en Brabant wallon (elle est proposée un peu partout en Wallonie). « Le top 3 est constitué de trois chasses en Brabant wallon, sur une quarantaine de chasses au trésor en Wallonie ! », se réjouit Coline Senterre. A noter que cette activité est totalement gratuite et ne nécessite, pour participer, qu’un smartphone et un accès à la 4G.

D’autres chasses au trésor sont proposées en parallèle par Gémotions. « Il s’agit cette fois d’un jeu de piste payant qui se déroule via SMS pour le moment sur les communes de Louvain-la-Neuve, La Hulpe, Plancenoit, Waterloo, Wavre et Jodoigne. »

© maison du tourisme bw



Un resto éphémère

Dans un tout autre style, un restaurant éphémère sera proposé sous forme de bivouac sous une tente champêtre, à Bierges. « Il s’agira d’une initiative un peu décalée avec une ambiance très cosy qui proposera un restaurant, un bar, des animations musicales et culturelles... ». A découvrir entre le 30 juin et le 22 août.