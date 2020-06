La Polynésie française, ce sont plus de 100 îles éparpillées au cœur de l’immensité du Pacifique Sud. Destination de prédilection pour un voyage de noces ou un séjour farniente en famille, la Polynésie dépeint un tableau d’exotisme chatoyant entre la végétation verdoyante de ses terres paradisiaques et les nuances bleutées de ses lagons. Pour inspirer votre itinéraire idéal, les travel designers de Continents Insolites ont sélectionné parmi leurs voyages sur mesure en Polynésie, les plus belles îles des cinq archipels, celles qui se découvrent à pied, à vélo, sous l’eau ou en voilier, au cours d’expériences insolites et d’activités sportives.

1 – Tahiti

Pour une journée de canyoning

Votre voyage commence à Tahiti, ou plus exactement à Papeete, sa capitale, où vous êtes accueillis à la mode locale, avec des colliers de fleurs fraîches et parfumées. Propices à la promenade et à la randonnée, les paysages de Tahiti se composent de vallées profondes, de forêts luxuriantes, de grottes spectaculaires et de plages sauvages de sable volcanique noir. Pour mieux appréhender les formations rocheuses de l’île, vous profitez d’une journée d’aventure au cœur de Tahiti Nui, où les sportifs dès 8 ans peuvent explorer les grottes et les tunnels de lave lors d’une excursion canyoning.



2 – Moorea

Pour une immersion polynésienne

Sur l’île de Moorea, connue pour ses montagnes escarpées et ses lagons aux eaux translucides, vous rencontrez Sam, un descendant d’une famille influente sur l’île, fin connaisseur et ardent défenseur de la culture polynésienne. A ses côtés, vous découvrez toutes les facettes de la vie locale, en vous initiant notamment à la navigation sur une pirogue traditionnelle à la rame, à la pêche au filet ou encore à la préparation de spécialités culinaires locales. Si vous voyagez de juillet à octobre, vous pouvez également nager avec les baleines à bosse qui évoluent dans le lagon, parfois en compagnie de leur baleineau.

3 – Huahine

Pour la culture

Sur l’île de Huahine, surnommée « l’île Femme », vous vivez une immersion enivrante à un rythme lent et tranquille. Un chauffeur-guide vous emmène découvrir les sites sacrés de l’île où les traditions polynésiennes sont ancrées dans le quotidien des locaux. Parmi eux, vous visitez le site de Maeva, où ont vécu tous les chefs traditionnels et où s’alignent des centaines de structures de pierre le long du lac Fauna Nui. Et pourquoi pas vous offrir une croisière en voilier sur le lagon aux côtés de deux locaux ? Au programme des activités : baignades, snorkeling et dégustation de mets locaux.

4 – Bora Bora

Pour écouter les chants des baleines

Impossible de quitter la Polynésie française sans tomber amoureux de la plus prestigieuse de ses îles, Bora Bora. Surnommée la « Perle du Pacifique » en hommage à son extrême beauté, Bora Bora est réputée pour la biodiversité de ses récifs coralliens. Dès le mois de juillet, vous pouvez observer les baleines à bosse dans ses fonds marins. Pour vivre cette expérience unique de manière insolite, les équipes de Continents Insolites proposent une croisière en catamaran équipé d’un hydrophone directionnel afin d’écouter leurs célèbres et mystérieux chants, en compagnie d’un passionné.

5 – Maupiti

Pour son authenticité

Située à l’ouest de Bora Bora, Maupiti est prisée par les voyageurs en quête d’authenticité et de douceur de vivre qui vantent sa beauté sauvage et la générosité de ses habitants. Préservée du tourisme de masse, l’île se refuse à la construction d’hôtels pour mieux accueillir ses visiteurs, directement dans des pensions de famille, idéales pour s’imprégner des coutumes locales. A ne pas manquer sur l’île : l’ascension du mont Teurafaatiu, le point culminant de l’île. Au sommet, vous profitez d’une vue extraordinaire sur les lagons, habitat de raies manta qui s’observent de tout près lors d’une session de snorkeling.

6 – Rangiroa et Fakarava

Pour les meilleures plongées

Fakarava, dans l’archipel des Tuamotu, est l’un des sept atolls polynésiens inscrits sur la liste des Réserves de la Biosphère par l’UNESCO. Il s’agit sans aucun doute de l’endroit idéal où passer son baptême de plongée, grâce à ses fonds marins de 6 mètres de profondeur. Rangiroa, le deuxième plus grand atoll au monde, est réputé pour son fabuleux lagon à la faune marine abondante, vous y rencontrez des dauphins, des requins-marteau, des raies manta, léopard ou aigle, mais aussi des poissons-napoléons, l’un des plus grands poissons des récifs coralliens, aujourd’hui menacés de disparition.

7 – Tikehau

Pour les sorties en mer

Cap ensuite sur « l’atoll du repos », Tikehau, considéré par d’aucuns comme un des atolls les plus beaux et les mieux préservés de toute la Polynésie. L’endroit idéal pour profiter d’une excursion en pirogue ou en kayak sur les flots paisibles du lagon, vous initier à la pêche, nager avec les raies manta (présentes toute l’année) ou encore participer à une petite croisière romantique au coucher du soleil. Au cours d’une énième aventure en mer, vous visitez une ancienne ferme à huîtres perlières, l’Îlot aux sables roses et l’Île aux oiseaux, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux marins.

8 – Tetiaroa

Pour dormir au Brando

Vous poursuivez votre séjour sur l‘atoll de Tetiaroa dans le célébrissime hôtel de Marlon Brando, considéré comme l’un des établissements les plus prestigieux au monde. Expérience à part entière, l’établissement éco-responsable est fortement impliqué dans la conservation des richesses naturelles du lagon, et possède à cet effet sa propre station de recherche, où des scientifiques étudient notamment la vie marine afin de mieux en assurer sa protection. Mention spéciale pour sa cabine de soin spa perchée dans les arbres et son restaurant, dont la carte est signée Guy Martin.

9 – Les Marquises

Pour jouer les explorateurs

Paul Gauguin et Jacques Brel sont venus pour y chercher de l’exotisme, mais surtout l’anonymat et l’isolement. Mystérieux et sauvage, l’archipel des Marquises abrite des sites archéologiques (marae), des reliefs escarpés, des grandes étendues où évoluent des chevaux en semi-liberté et des chemins de randonnée extraordinaires à la découverte de merveilles naturelles confidentielles comme la cascade de Vaipo, si bien décrite par le romancier auteur de Moby Dick, Herman Melville. Pourquoi pas vous offrir une escale sur l’île de Hiva Oa où sont enterrés les deux artistes ? Vous pouvez également visiter l’archipel au cours d’un voyage en croisière à bord du mythique cargo Aranui.