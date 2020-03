En période de confinement, les parents redoublent d'efforts pour divertir leurs enfants. Ils parcourent le net à la recherche de contes, de podcasts et de jeux qui pourraient les occuper le temps de quelques heures... Et pourquoi pas leur proposer des activités ludiques qui permettraient à toute la famille de s’évader ? Voici une sélection des jeux et livres autour de la thématique du voyage testés et recommandés par les travel designers de Continents Insolites et leurs enfants.

1 – La géographie en puzzle

Vous faites le tour du monde en 92 magnets avec notre puzzle préféré ! Ce planisphère aimanté en bois propose une révision, en s’amusant des continents, des océans, des pays, des capitales et des climats ! Une fois terminé, vous pouvez accrocher le tableau magnétique au mur grâce à une ficelle.

2 – Livre "Bienvenue chez nous"

Coup de cœur pour cet album jeunesse, destiné aux enfants de 4 à 7 ans, qui présente les mille manières de dire et de faire à travers le monde, de la célébration d’un anniversaire aux animaux de compagnie, en passant par le menu du petit-déjeuner. Un univers coloré pour voyager depuis son canapé !

3 – Ecouter les albums de Tintin

La radio France Culture met librement à disposition tous les récits des aventures de Tintin en Egypte, au Pérou et en Chine. Chaque épisode dure une demie heure. En collaboration avec la Comédie Française et l'Orchestre national de France, cette initiative séduit les jeunes rêveurs et les parents un brin nostalgiques.

4 – Livre « Le Tour du monde de Mouk à vélo et en gommettes »

Considéré comme l’un des 20 meilleurs livres de l’année selon le magazine LIRE, ce troisième album de Marc Boutavant raconte les aventures de Mouk, un petit ours brun qui parcourt le monde en solitaire à la recherche de nouveaux amis et horizons. Un conte tendre et ludique qui éveille l’imagination de votre enfant.

5 – Tiptoi Atlas chez Ravensburger

Grâce à cet atlas simplifié , votre enfant découvre le monde en s’amusant. Guidé par p lus de 1 500 sons, jeux et chansons , il s'initie aux coutumes et aux langues des autres pays , et il apprend à re connaître les nombreux animaux qui peuplent la planète. Un premier atlas de choix pour tous les petits globe-trotteurs en herbe !