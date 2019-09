Qu’on soit fins connaisseurs de grands crus ou novices en la matière, l’œnotourisme est la nouvelle expérience de voyage en vogue ces dernières années. Si cette discipline se développe de plus en plus chez nos voisins français, certains vignobles du monde sont passés maîtres dans l’art de faire découvrir leurs régions et productions. Amateurs de bons vins, ouvrez grands vos yeux : nos travel designers vous livrent leurs conseils et coups de cœur pour explorer les destinations viticoles incontournables.

Sur la route des vins au Chili

Introduite par les conquistadors et les religieux qui avaient besoin de vin de messe, l’exploitation des vignes prend un tournant particulier à l'indépendance du pays (1810), grâce à l'introduction de cépages français. Situé entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, le Chili possède un climat propice à la production de vin et à la diversité des cépages. Autre atout de cet isolement géographique : il a permis aux vignobles chiliens de ne pas être touchés par le phylloxéra et de développer des cépages uniques comme le Carménère, un ancien cépage bordelais devenu depuis une variété emblématique du pays.

Le conseil de nos travel designers : une dégustation de vins au Clos Lapostolle

Lors d'un voyage au Chili, ne passez pas à côté du domaine du Clos Lapostolle. Niché dans l'une des plus belles régions viticoles du monde - la vallée de Colchagua -, le domaine se trouve à 150 km au sud de Santiago, au pied des Andes. Sur place, on y produit des vins encensés par les critiques viticoles. Au programme de votre visite : une balade dans le domaine à travers les parcelles de vignes avant de déjeuner au restaurant gastronomique où vous aurez l’occasion de déguster les meilleurs vins de la maison.

Viticulture en Afrique du Sud

Quelques années seulement après leur débarquement au Cap de Bonne Espérance, les colons néerlandais introduisent la culture de la vigne. A la fin du XVIIème siècle, les Français protestants fuyant les guerres de religion viennent apporter leur savoir-faire aux producteurs sud-africains. Durant la période de l'entre-deux guerres, des producteurs fondent la KWV, une coopérative qui apporte stabilité et prospérité à l'industrie viticole grâce à un contrôle de l'activité du secteur. En 1991, après la fin de l'Apartheid, , le boycott des produits sud-africains est supprimé, ce qui permet à la production de vin de prendre véritablement son envol sur le marché mondial. Aujourd'hui, le pays compte une cinquantaine de cépages, dont l’essentiel produit du vin blanc.

Le conseil de nos travel designers : promenade à dos de cheval parmi les vignobles

Réputée pour être une nation colorée à tous les niveaux (diversité de populations, kyrielle de paysages…), l’Afrique du Sud mérite bien une balade épicurienne à dos de cheval pour en apprécier toutes les beautés. Tout en profitant de l'allure douce et paisible de votre monture, vous goûterez ce que les terroirs sud-africains offrent de plus qualitatif. Une première halte au Domaine de Babylonstoren, une 2e à Backberg, une 3e à Grand Constance... Avant de remonter en selle, les papilles en émoi !

Voyage autour du vin au pays des kangourous

Introduite à la fin du XVIIIème siècle, la culture de la vigne en Australie se concentre principalement au Sud du pays, où le climat méditerranéen est idéal pour l'activité viticole. Depuis quelques dizaines d'années, les vins australiens connaissent un véritable engouement auprès des consommateurs, si bien que les surfaces d'exploitation ne cessent de s'étendre, et ce malgré les conséquences bien concrètes du réchauffement climatique. A l’heure actuelle, le pays est devenu un des principaux exportateurs mondiaux de vin, notamment grâce à l’affection particulière du marché chinois pour les vins australiens.

Le conseil de nos travel designers : arpenter la région viticole du Coonawarra

Au départ de la charmante ville de Port Fairy, vous mettez le cap vers la région de South Australia. Sur la route pour rejoindre Adelaïde, profitez-en pour découvrir la région viticole du Coonawarra. Située sur la Limestone Coast, cette région éloignée de tout possède une terre rouge spécifique, qui se révèle idéale pour la culture viticole. La preuve ? Les vins rouges de la « Terra Rossa » sont parmi les meilleurs au monde, en particulier les Cabernet Sauvignon, un des cépages vedettes du pays. Un incontournable pour les amateurs de grands crus lors d'un voyage au pays des kangourous.

Entre gastronomie et œnologie en Argentine

Lors de la colonisation espagnole, les moines ont importé en Argentine les meilleurs cépages qui existaient à l’époque. Petit à petit, le pays a développé sa viticulture, jusqu'à devenir le 5e pays producteur du globe. Si la consommation locale est le principal débouché de la production, l'exportation des vins argentins est actuellement en plein essor, faisant de Mendoza une des huit capitales du vin à travers le monde, aux côtés de Bordeaux, Porto ou encore Vérone.

Le conseil de nos travel designers : séjourner au « Patios Cafayate Hotel & Spa »

Situé au cœur de la vallée de Calchaquies, le « Patios de Cafayate Hotel & Spa » est le point de départ idéal pour visiter les vignobles de la région et participer à des dégustations de vins argentins. Situé sur le célèbre domaine d'El Esteco, c'est un lieu paisible et propice à la détente : ses vastes jardins, son architecture traditionnelle et ses patios de style colonial vous feront voyager dans le temps ! Un havre de paix incontournable à découvrir lors d'un voyage en Argentine.

In Vino Veritas en Californie

L'histoire des vignobles californiens est à l'image de celle des Etats-Unis. Introduite au XVIIIème siècle par des moines franciscains, la viticulture de la côte Ouest se développe progressivement pendant la période de la ruée vers l'or (XIXème siècle). La production connaît quelques épisodes difficiles, notamment lors de la Prohibition, qui fait suite à l'épidémie de phylloxéra qui ravagea de nombreuses vignes de la région. Le « Jugement de Paris » de 1976 marque un tournant définitif dans l'histoire de la production californienne. Suite à une dégustation des plus grands experts, les vins de Californie détrônent les vins de Bordeaux et de Bourgogne, se hissant alors parmi les plus grands crus du monde. Aujourd'hui, la production de l'Etat représente 95% des exportations de vins du marché américain.

Le conseil de nos travel designers : découvrir les vignobles de Santa Barbara à vélo

Accompagnés d'un guide, vous partez pour une boucle d'une petite vingtaine de kilomètres au cœur des plus grands vignobles de Santa Barbara. Après un pique-nique au milieu de cet Eden vinicole, vous visitez deux vignobles et dégustez des crus typiques de la côte Ouest. De quoi réjouir les épicuriens amateurs de sport !

Nouvelle-Zélande, un voyage autour des vins du Nouveau Monde

Avec leurs arômes de fleurs blanches et leurs notes légèrement toastées, les vins de Nouvelle-Zélande sont parmi les meilleurs du Cinquième continent. La culture de la vigne y a été introduite au début du XIXème siècle et attire de nos jours de plus en plus d’investisseurs, si bien que le nombre de domaines viticoles a été multiplié par trois en l’espace de 10 ans.

Le conseil de nos travel designers : faire la tournée des domaines viticoles de la région de Malborough

Sauvignon gouleyant, Chardonnay fringant, Pinot noir léger, Riesling minéral... sont autant de cépages et de qualificatifs qui ont donné ses lettres de noblesse à la région de Malborough ! A vélo, à pied ou en voiture, la tournée des domaines viticoles mérite le déplacement. Lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande, vivez un moment unique placé sous le signe de Bacchus dans la plus grande région viticole du pays.

