Avec la hausse actuelle des températures et le retour gagnant du soleil, nous n’avons qu’une envie : nous immerger dans des eaux cristallines et pures lors de beaux voyages à l’autre bout du globe ! Si la piscine communale ou celle de notre meilleur(e) ami(e) peuvent participer à nous rafraîchir le temps d’un été, celles créées par Dame Nature nous semblent nettement plus enthousiasmantes. Cap sur les six plus beaux spécimens glanés parmi les cinq continents !

1. La terre d'Arnhem en Australie

© continents insolites



Située au nord de l’Australie, la Terre d'Arnhem est bordée par le parc national de Kakadu, la mer d'Arafoura et le Golf de Carpentarie. Vaste territoire sauvage peuplé de billabongs, de marais, de forêts pluviales et d’eucalyptus, elle constitue un excellent terrain de jeu pour les aventuriers en herbe comme confirmés ! Pêche, baignade (dans les escarpements rocheux), snorkelling et plongée représentent les activités phares de cette destination originale où les paysages varient du tout au tout au fil du calendrier. La saison sèche (avril-septembre) étant la période idéale pour visiter cette région au patrimoine aborigène exceptionnel, vous devrez au préalable, pour y accéder, obtenir un permis de la part du Northern Land Council.

2. Oman : l'oasis Wadi Bani Khalid

© continents insolites



Réputée pour sa beauté naturelle, l’oasis Wadi Bani Khalid est située dans le massif du mont Hajar et s’affiche comme une destination à part entière dans tout le pays d’Oman. Et pour cause : ce bassin naturel prend place dans un décor désertique montagneux impressionnant. Roches, grottes, plantations de dattiers, chutes d’eau exceptionnelles et magnifiques piscines chaudes aux couleurs bleu azur en constituent les principales caractéristiques. De quoi donner envie aux familles de visiteurs d’y faire des pique-niques, des baignades à rallonge ou encore d’y séjourner quelques jours ! Une destination accessible aux randonneurs de tous niveaux car le Wadi est ses piscines naturelles sont facilement accessibles en voiture. Si vous cherchez d’autres piscines naturelles plus reculées, il y a également possibilité de les atteindre en marchant le long du Wadi.

3. Mexique : les cénotes du Yucatan

© continents insolites



Tous plus beaux les uns que les autres, les cénotes [1] de la péninsule du Yucatan sont célèbres dans le monde entier pour leurs eaux claires et limpides. Si la région en compte plusieurs dizaines, il reste difficile de les départager tant ils rivalisent de beauté ! La nage, le snorkeling ou encore la plongée restent des activités idéales pour les découvrir. Notre petit chouchou en la matière reste cependant le cénote Escondido. Entouré d’une nature luxuriante, c’est un petit paradis perdu au milieu de la forêt qui offre des eaux fraîches et limpides. Une halte incontournable s’impose !

4. La piscine du Diable au sud de l’Afrique

© continents insolites



Pour les amateurs de sensations fortes et de grands frissons, direction les chutes Victoria, au sud du continent africain, où vous attend « The Devil’s pool ». Située à cheval sur le Zimbabwe et la Zambie, la piscine du Diable attire les touristes téméraires mais aussi les photographes et vidéastes du monde entier. Situé en amont des chutes Victoria, ce bassin naturel se situe à proximité d’un précipice… de 103 mètres de hauteur ! Vous l’aurez donc compris : en vous rendant à la piscine du Diable, vous êtes certain(e) de vous procurer une bonne dose d’adrénaline ainsi qu’une vue imprenable sur les chutes d’eau qu’on considère à l’heure actuelle comme étant les plus spectaculaires au monde !

5. Islande : rivière d’eau chaude et les Myvatn Nature Baths

© continents insolites



Que diriez-vous d’un bain dans une rivière à 38-40°C après une randonnée dans la vallée de la Reykjadalur ? C’est ce que vous promet la rivière d'eau chaude de Reykjadalsa. Prenant sa source au sommet des collines de la vallée, la rivière est accessible par un petit pont en bois qui permet d’accéder à la rive qui a été tout spécialement aménagée pour la baignade. La rivière étant alimentée par une source d'eau très chaude située à quelques centaines de mètres en amont, plus vous monterez et plus la température de l'eau sera importante ! Si vous cherchez un autre lieu de baignade typique de l’Islande, dirigez-vous vers les Myvatn Nature Baths. Sur place, les bains vous apporteront réconfort et relaxation avant ou après une journée de balade autour du lac Myvatn.

6. Brésil : le Poço Azul (parc national de la Chapada Diamantina)

© continents insolites



Le Poço Azul (« puits bleu » en brésilien) est une incroyable piscine bleue abritée dans une grotte qu’il vaut mieux visiter entre mars et septembre pour bénéficier des rayons du soleil qui illuminent à cette période de l’année les eaux azur du site, offrant un spectacle d’une rare beauté. Cette expérience unique vous donnera l’impression d’être un astronaute et de flotter dans les airs. Un site à ne pas manquer donc si vous souhaitez faire des photos souvenirs en famille ou entre amis ! De par l’affluence que suscite le Poço Azul, il est vivement recommandé aux visiteurs d’éviter de s’y rendre pendant les périodes de vacances scolaires brésiliennes. De quoi vous permettre de barboter en toute tranquillité dans ces eaux turquoises extraordinaires et d’immortaliser l’instant avec quelques clichés mémorables !





[1] Un cénote est une fosse naturelle ou un gouffre résultant de l'effondrement du socle calcaire qui expose les eaux souterraines en-dessous.