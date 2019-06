Dans moins d’une semaine, on y sera ! Vendredi et samedi prochains en effet, les premiers vacanciers s’élanceront sur les routes de Belgique et d’Europe. On vous a déjà parlé, en long et en large dans nos colonnes, des précautions d’usage en la matière, mais on n’est jamais trop prévoyant.

Si ce n’est déjà fait, il est toujours temps de vous abonner à l’assistant de conduite Coyote, lequel ne sert pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, à ne signaler que les radars de vitesse.

(...)