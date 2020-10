Madère, Portugal

Au large du Portugal, cette île volcanique regorge de sentiers pédestres. Une aubaine pour les randonneurs ! Située non loin du continent africain, Madère jouit d’un climat doux et agréable, comme si le printemps ne semblait jamais s’arrêter. Les équipes de Continents Insolites vous invitent à la découverte des villages reculés de l’île. Vous visitez notamment Curral Da Freias en side car ou encore Porto Santo dont la superbe plage s’étend sur plus de 9 kilomètres. Pendant votre séjour, vous séjournez dans des hôtels d’exception installés au cœur des vignes, dans un centre historique et en bord de mer, des adresses de charmes soigneusement sélectionnées par votre travel designer.

Algarve, Portugal

Cap sur l’Algarve pour un voyage en famille à la découverte de la nature portugaise et de ses innombrables plages, parmi les plus belles d’Europe. Accompagnés par votre guide, vous randonnez dans des paysages grandioses comme le sentier des 7 vallées suspendues d’Albufeira ou encore la Serra de Monchique. Vous visitez également la cité de Lagos et les villages de pêcheurs environnants en side car. Le voyage continue en mer grâce à une croisière privée au large de Sagres. Cet itinéraire comprend deux nuits dans un hébergement insolite : une maison flottante écologique située sur une plage intimiste avec vue sur les lagunes de la Ria Formosa.

Crète, Grèce

De la côte ouest à la côte est, vous découvrez au rythme de vos enfants la plus grande des îles grecques. Au programme : randonnée dans les gorges d’Aradène, baignade dans le lagon de Balos loin de la foule, visite d’Heraklion en compagnie d’une archéologue sous forme de jeu d’énigmes, ou encore dégustation des meilleures spécialités de l’île au cœur de ses campagnes, loin de l’agitation des lieux touristiques. La dernière nuit de votre voyage, vous logez dans un hôtel luxueux intimement familial situé dans une baie privée de Agios Nikolaos. Vos enfants profitent de services adaptés : gardiennage, activités sportives, baignade surveillée ou encore kit de puériculture pour les plus petits.

Péloponnèse, Grèce

Les amateurs de culture et d’épicurisme s’envolent pour la destination du Péloponnèse. Continents Insolites propose un voyage itinérant pendant lequel vous partagez un dîner dans le foyer d’une famille spartiate, vous traversez la baie de Nauplie en kayak, vous participez à un atelier de mosaïque traditionnelle grecque, et vous profitez d’une dégustation d’huiles d’olive dans une ferme biologique autour de Monemvasia, l’une des plus belles régions de la péninsule. C’est au cœur de cette cité médiévale que vous vous installez pour une nuit, dans une demeure byzantine de caractère.

Sicile, Italie

Une semaine en Sicile à la rencontre de ses zones rurales nichées entres villes, mer et campagnes, voilà la promesse de ce voyage authentique, loin des foules. Conçu par Delphine Henry, Travel designer spécialiste de la destination de l’Italie, cet itinéraire est ponctué d’expériences exclusives et insolites dont une croisière en bateau de pêcheur dans la baie de Marsala au coucher du soleil, un atelier de pâtisserie dans la meilleure boulangerie de l’île dans le bourg médiéval de Santa Rita, ou encore une soirée gastronomique privée à Palerme dans le Palazzo Raffaldi, en compagnie de la princesse.

