Nos conseils

Plus que jamais, l’année 2020 sera celle des voyages sur mesure inspirants établis hors des sentiers battus, à la rencontre de l’inconnu, au contact de la nature. De l’Exposition universelle à Dubaï jusqu’aux contrées arctiques de la Laponie finlandaise, la maison Continents Insolites a sélectionné les meilleures destinations et tendances à ne pas manquer aux quatre coins du globe.

Dubaï, Emirats arabes unis

© Continents Insolites



Exposition universelle

Dans une modernité empreinte de luxe, Dubaï multiplie les projets architecturaux audacieux où la démesure côtoie l'innovation. Un spectacle qui séduit les passionnés d’arts et de design contemporains. C'est dans ce décor futuriste que se tiendra cette année l'Exposition universelle sur un site de 4,32 km² ! Vous en profitez pour divertir vos adolescents dans les nombreux parcs à thèmes de la région comme le Ferrari World, mais surtout pour grimper au dernier étage de la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde et site où se tiendra le feu d’artifice d’inauguration de l’Exposition.

Pérou

© Continents Insolites



Culture en altitude

Du site mythique du Machu Picchu jusqu’au lac Titicaca, en passant par les ruelles animées de Cuzco, la terre des Quechua offre des paysages d’altitude enchanteurs, propices aux activités en plein air. Destination privilégiée des sportifs mordus de culture, le Pérou attire particulièrement les cavaliers, les randonneurs, mais aussi les amateurs de via ferrata qui s’offrent une ascension étonnante sur les rocheuses de la Vallée sacrée. Suspendus à flanc de montagne au-dessus de ce haut lieu inca, vous passez la nuit dans une chambre vitrée que vous quittez en tyrolienne le lendemain matin.

Islande

© Continents Insolites



Terre de feu et de glace

Cap sur l’île des elfes : l’Islande. Eldorado de l’énergie durable, le pays multiplie les sites naturels volcaniques et glaciaires. Parmi les lieux les plus impressionnants, on compte la chute d’eau la plus puissante d’Europe : la cascade Dettifoss, le troisième plus grand glacier du monde : le Vatnajokull, mais aussi la plaine de Geysir, célèbre pour ses sources d’eau chaude et son geyser dont l’activité atteint des dizaines de mètres de haut toutes les 2 à 5 minutes. Vous rejoignez ensuite le cercle polaire arctique pour observer les baleines qui évoluent dans la baie de Husavik.

Montana et Wyoming, Etats-Unis

© Continents Insolites



Au fil de la Yellowstone

En 2020, vous poursuivez votre quête du rêve américain au cœur des grands espaces méconnus de l’Ouest, dans les Etats du Montana et du Wyoming. Paradis des aventuriers et des amoureux de la nature, les berges de la rivière Yellowstone guident votre parcours dans le parc national homonyme jusqu’à son grand canyon et Geyser Country, la plaine aux 200 geysers. A ne pas manquer également : la visite des villes fantômes du Far West, une session inoubliable de rodéo et une randonnée dans le Parc national du Grand Teton, habitat naturel des grizzlis, des wapitis et des élans.

Tanzanie

© Continents Insolites



Indétrônables safaris

Les meilleurs safaris en famille s’organisent sur les terres vibrantes et hautes en couleurs de l’éternelle savane tanzanienne. Habitée par les Big Five, elle abrite également la Grande faille de l’Afrique, le Kilimandjaro, la caldera du Ngorongoro, sans oublier les parcs nationaux de Tarangire, dont les paysages de collines à baobabs attirent les éléphants, et de Serengeti, réputé pour la grande migration des gnous. Vous clôturez le voyage par une escale balnéaire sur les plus belles plages de l’archipel de Zanzibar, ancien comptoir sur la Route des Indes, bordé de récifs coralliens. A vos tubas !

Laponie

© Continents Insolites



Musher dans le Nord

Dans les contrées finlandaises du cercle polaire, le chien de traîneaux s’inscrit comme une expérience à part entière, à pratiquer sur les chemins balisés de forêts enneigées. Aussi belles que vos jours, vos nuits vous promettent des spectacles inoubliables d'aurores boréales. Vous observez ces étranges et magnifiques phénomènes naturels depuis les alentours d’établissements insolites, à l’instar de l’intimiste Nangu Wilderness Hotel qui rassemble des chalets en bois au milieu d’une clairière enchanteresse.

Jordanie

© Continents Insolites



Dormir dans le désert

Après une visite incontournable au cœur de l’éternelle cité nabatéenne de Pétra, vous rejoignez les dunes ocres et chaudes du désert Wadi Rum pour une session de sandboarding. Vous passez la nuit dans l’une des bulles transparentes de l’établissement Wadi Rum Bubble Luxotel. Le lendemain matin, vous partez en jeep visiter quelques-uns des lieux emblématiques du site révélé par Lawrence d’Arabie, avant de dîner autour d'un feu en compagnie d’une famille bédouine du djebel Burdah. Inscrit à l’Unesco depuis 2011, le Wadi Rum abrite une faune rare et endémique comme l’étonnant chat des sables.