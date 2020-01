Il est déjà l’heure de penser à réserver vos vacances si vous souhaitez profiter du plus grand choix et des meilleurs prix. De plus en plus de Belges n’attendent en effet pas les "last minute" pour tenter de faire de bonnes affaires. Depuis plusieurs saisons déjà, les prix sont même plus attractifs si vous réservez (très) tôt, sans compter que vous risquez aussi de ne plus avoir un large choix en dernière minute.