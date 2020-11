Moins fréquentée que la Laponie finlandaise et plus accessible que la Laponie russe, la Laponie suédoise promet à ses voyageurs des décors féériques et d’innombrables activités hivernales. De l’incontournable balade en traîneau à chiens à la chasse aux aurores boréales en passant par la pêche sur glace et la rencontre d’une famille autochtone, la maison de voyage sur mesure Continents Insolites vous propose de découvrir ses expériences insolites et exclusives en Laponie suédoise.

Dîner givré sur la glace



Rencontre avec une famille Sami



Au coucher du soleil, vous rejoignez une large étendue d’eau gelée pour partager un dîner privé dans un tipi traditionnel . Confortablement installés autour du feu, entourés de quelques bougies et lampes à pétrole, vous savourez un bon verre de vin et vous dégustez quelques plats délicieux dans la nuit noire, étoilée et silencieuse. Si vous êtes chanceux, les aurores boréales peuvent s’inviter à cette soirée intimiste et romantique.Ce voyage insolite est l’occasion idéale de visiter le village isolé de Flakaberg, où vous retrouvez Lars Eriksson. Experte du mode de vie lapon, la famille Eriksson vit dans la région depuis sept générations. Dans leur cabane, Anette, la femme de Lars, vous prépare un déjeuner traditionnel. Vous approchez leurs rennes majestueux, et vous profitez des contes et anecdotes de la région que cette famille Sami vous partage avec fierté et passion.

© Continents Insolites



Pêche sur glace



Balade en traîneau à chiens



Accompagnés par votre guide, vous rejoignez un lac gelé au volant de votre motoneige pour dénicher le meilleur spot de pêche du site. Equipés d’une foreuse à bras, vous creusez dans la glace avant de jeter votre hameçon dans l’eau. Il n’y a plus qu’à patienter… Pour le déjeuner, vous ne vous occupez de rien : un pique-nique gourmand vous est servi sur place, sur la glace. Une activité sportive insolite à vivre en famille, en couple ou seul(e).Expérience emblématique en Laponie, la balade en traîneau à chiens est un grand incontournable. En compagnie d’un musher expérimenté, vous profitez d’un premier contact avec les chiens du chenil en plein air. Après une brève leçon de contrôle et de maniement de votre traineau, vous ne faites pas attendre plus longtemps les chiens impatients et vous partez glisser sur les pistes enneigées, tantôt passagers, tantôt conducteurs. Magique !

© Continents Insolites



Chasse aux aurores boréales



Hôtels insolites en pleine nature



La nuit tombée, vous chaussez vos raquettes et vous pénétrez dans la forêt profonde, à la seule lueur de votre torche ou de votre lampe frontale. Vous traversez une rivière gelée avant d’arriver à un point culminant, idéal pour observer les aurores boréales. Cette belle promenade est une aventure à part entière, et si vous avez la chance d’observer les lueurs polaires tant recherchées, l’expérience n’en sera que plus mémorable.Pendant votre voyage en Laponie suédoise , les équipes de Continents Insolites vous invitent à découvrir des adresses de charme nichées au cœur de la nature. Le célèbre hôtel de glace, cet appartement luxueux perché dans les arbres, ou encore des hébergements plus intimistes, des lodges et des cabanes en bois dont les larges baies vitrées offrent une vue imprenable sur la nature environnante.