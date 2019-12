Les séjours académiques ou les stages à l’étranger sont de belles expériences enrichissantes. Personne n’est toutefois à l’abri d’un imprévu. Parce que vous êtes couvert en cas de besoin, l’assurance voyage pour étudiant est une excellente formule permettant de partir sereinement.

Les séjours linguistiques, les programmes Erasmus et autres formations d’une durée de quelques semaines à une année académique complète sont autant d’options qui invitent les étudiants aux voyages. Mais, une maladie ou un accident peut venir tout gâcher, comme provoquer des dépenses importantes. Students Travel , l’assurance voyage pour étudiants, offre, outre les garanties classiques d’assurance voyage, une extension de couverture pour les jeunes qui partent étudier à l’étranger. De plus, dans la mesure où cette assurance s’adresse à une population jeune, les tarifs sont adaptés en conséquence.

Dans quels cas souscrire une assurance Students Travel ?

Cette assurance est pour vous si vous avez moins de 30 ans et si vous vous déplacez à travers le monde pour les raisons suivantes :

- Études à l’étranger ;

- PVT (Programme Vacances Travail) ;

- Séjours linguistiques à l’étranger ;

Students Travel est également utile dans le cas d’une « Gap year » (un voyage d’un an à l’étranger). Ce type de séjour avec des « work visa » (visas de travail) est de plus en plus populaire auprès des jeunes.

Quelles sont les couvertures ?

Prenons un exemple concret. Nina a obtenu une bourse d’étude d’an pour partir étudier en Australie. Valises bouclées, logement trouvé, la voilà partie. Au programme des premiers mois : études, mais aussi surf, sa passion. Mais, malgré toute sa prudence, un jour c’est la chute. Nina et sa planche atterrissent contre un rocher. Verdict : une méchante fracture du tibia, un séjour à l’hôpital et des parents morts d’inquiétude. Que faire ? Pas de panique, l’assurance Students Travel qu’elle a contracté avant de partir se charge de ses frais médicaux et de son hospitalisation. Mais, pas seulement ! Sont aussi couverts :

- Le rapatriement et les frais d’assistance pendant le retour ;

- L’interruption d’études pour raison de santé (remboursement total ou partiel des frais d’inscription) ;

- La perte, le vol ou la destruction des bagages pendant les trajets aller et retour ainsi que la prise en charge des achats de première nécessité jusqu’à 250 € ;

- L’accident avec séquelles invalidants (selon le seuil d’intervention choisi à la souscription) ;

- L’assistance dans les démarches en cas de perte ou de vol de passeport ou documents d’identité.

D’autres garanties telles que la présence d’un membre de la famille en cas d’hospitalisation de longue durée ou le retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille proche sont également incluses.

Vous souhaitez partir l’esprit léger ? Assurez-vous ! Students Travel, c’est un tarif clair pour une couverture complète ! : 299 €/an TTC, soit 24,91€/mois (tarif pour un étudiant seul). D’autres combinaisons, dont une formule famille, sont possibles. Vous partez bientôt ? Consultez votre courtier ou souscrivez directement sur axa.be qui est accessible 24/ 24h 7/7J.

