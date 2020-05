Pour une excursion bientôt possible ou pour des vacances cet été, l'Ardenne est quasi incontournable. Mais quel coin viser ? On vous aide avec ces endroits très "nature".

L'Ardenne : une destination touristique bien connue des Belges (et des touristes étrangers) qui représente tout de même 20 000 km² de superficie et 111 307 lits ! Alors où aller pour sortir des sentiers battus ? Nous avons demandé à Evelyne Tissot, Chargée de projet marketing pour l’association Visit Ardenne et grande connaisseuse de la région de nous parler de différentes destinations totalement dépaysantes et originales.

Visit Ardenne, un site de valorisation et de séduction pour la destination Ardenne, vient juste de sortir une campagne en mars « Partir loin tout près » qui recense des dizaines et des dizaines de destinations et de lieux ressourçants et remarquables nichés en province de Liège, de Namur, de Luxembourg mais aussi dans les Ardennes françaises. « L’Ardenne est une destination vraiment dépaysante avec des possibilité de logement très variés, des gîtes aux chambres d’hôtes, des maisons de location aux hôtels », explique Evelyne Tissot. « On reçoit beaucoup de questions de personnes qui veulent savoir où aller en famille, où louer de grands gîtes. J’ai l’impression qu’il y a une fort souhait de retourner à l’essentiel, de redécouvrir son pays et de s’offrir des vacances ».

Le Parc naturel de la Haute-Sûre et Forêt d'Anlier

Le Parc Naturel Régional des Ardennes

Des bois cathédrales pour un petit air de Canada ! Le retour à la nature et à l’essentiel par excellence.

Il est situé au nord des Ardennes au cœur de la forêt ardennaise, des bois des bois et encore des bois. Comme un air de Vermont aux States !

Le Parc naturel Viroin Hermeton

© Teddy Verneuil



Prenez le train à vapeur des trois vallées à Mariembourg, arrêtez-vous à la gare de Vierves sur Viroin plus beau village de Wallonie et visitez le village de Treignes et ses 5 musées. Un petit esprit provençal sous le soleil au milieu des pelouses calcicoles, la garrigue local et au contact d'Arthur Masson dans son école d'autrefois, le Marcel Pagnol ardennais. Sans rater le site exceptionnel du Fondry des chiens, situé à Nismes, sur la commune de Viroinval, c’est un gouffre naturel que l'on peut visiter avec de nombreuses promenades aux alentours.

Le Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel

Le sommet de l'Ardenne dans une ambiance de toundra russe... Pour voir cela, il faut aller à des milliers de kms au nord ou à l'est de la Belgique

Le Parc de Furfooz

© Julia Lafaille



Il offre carrément un air de Dordogne. Il est situé dans la vallée de la Lesse, non loin de Dinant, aux portes de l’Ardenne. Patrimoine archéologique, naturel, et géologique remarquable.

Le lac de Nisramont

Non loin de La Roche en Ardenne, un lieu merveilleux pour les sportifs, le GR y passe et pour les aventureux qui aiment l’eau, on pourra bientôt y refaire du paddle ! Le barrage est aussi spectaculaire.

Villes et châteaux

© Sven Ehmer Le château de Walzin



Des châteaux, ce n’est pas ça qui manque en ardenne ! Comme bien sûr la château de Clervaux dans l’ardenne luxembourgeoise mais aussi Die Kirsh ou encore le château de Esh sur Sûre, un village aux accents médiévaux, sis sur un éperon rocheux dans un méandre de la Sûre. Un lac artificiel se situe à proximité.

Les lieux les plus insolites de la région

© Vincent Fraziak Séance de Yoga à Roc La Tour



Entre Wéris que l'on pourrait très bien comparer à (un petit) Stonehenge, le cimetière qui abrite Arthur Rimbaud, la mystérieuse tour de silex Eben-Ezer, l'Ardenne recense pas mal d'endroits étonnants, à découvrir ici sur les pages de suggestions du site.

Des infos sur la situation sanitaire

A noter qu'un onglet du site Visit Ardenne est dédié à l'été 2020 est spécialement dédié à l’organisation des vacances d’été dans la région, et regroupe les actualités relatives aux logements, activités, restaurants… Une page qui sera régulièrement mise à jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Et si une enquête menée par le service provincial du tourisme auprès des gîtes et des organismes de location, rapporte qu'1/3 des répondants affirment atteindre un taux de réservation des locations pour les vacances qui atteint 80 %, les possibilités ne manquent pas. Avec une offre de 51 332 lits en camping et 12 998 en hôtellerie, sans compter les locations de vacances, gîtes, logis et les logements chez l'habitant, les instances touristiques de l"Ardenne l'ont déjà laissé entendre : la région est prête à accueillir le tourisme belge cet été les bras ouverts.