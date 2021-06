C’est une tendance qui a pris énormément d’ampleur ces dernières années, et qui devrait continuer à croître dans le futur : celle des “digital nomads”. C’est-à-dire : Les personnes ayant un métier entièrement digitalisé (le plus souvent dans les secteurs de l’informatique et du marketing) et qui, n’ayant besoin que d’un ordinateur et d’une connexion internet, ont décidé de télétravailler depuis de lointaines contrées, souvent plus ensoleillées qu’ici. Un rêve réservé aux plus nantis ? Pas forcément. Grâce à un coût de la vie relativement bas, un prêt personnel pour se lancer devient beaucoup plus facile à rembourser une fois sur place.

L’impact de la crise sanitaire

Tout d’abord, en raison du Covid, les Belges et les habitants de nombreux pays dans le monde ont découvert pour la première fois le télétravail complet. Depuis chez eux pour la plupart, ce changement drastique dans notre quotidien a permis de découvrir beaucoup de choses. La première : contrairement à ce que craignaient les employeurs, la productivité globale n’a pas baissé lorsque les employés ont commencé à travailler depuis chez eux. Ensuite, les mesures anti-covid ont aussi accéléré la digitalisation des entreprises de façon spectaculaire. Tout a été repensé pour se passer du présentiel et éviter les rencontres physiques.

Ensuite, face au tourisme en déclin, de plus en plus de pays comme la Croatie, Bali, ou le Portugal ont mis et continuent de mettre en place toute une série de mesures visant à attirer ce marché en croissance : bureaux partagés, accès à internet généralisé, appartement-hôtels et même des visas de résidence pour les non-ressortissants de l’Union européenne. Tout est fait pour répondre au mieux aux besoins des travailleurs digitaux venant de l’étranger.

Pas des vacances pour autant

Attention toutefois, il ne s’agit pas de vacances prolongées. Le but est bien de travailler et de vivre de son travail. D’une certaine façon, seul le cadre de travail et le mode de vie changent. C’est pourquoi la première chose dont il faut s’assurer avant de se lancer dans cette nouvelle vie, c’est de pouvoir travailler et subvenir à ses besoins. Que ce soit en tant qu’indépendant ou employé, il faut vous assurer que votre activité soit entièrement réalisable à distance, sans jamais (ou très rarement) devoir vous rendre quelque part pour réaliser votre travail. C’est ici que les indépendants sont avantagés puisqu’ils sont leurs propres patrons. Pour les employés, c’est plus compliqué. Malgré la popularité grandissante du télétravail, vous allez probablement devoir prouver que votre travail ne sera pas impacté négativement.





Une vie moins coûteuse, un pouvoir d’achat plus grand, mais attention aux surprises

Une telle entreprise est souvent pleine d’imprévus, surtout au début. Billets d’avion, visas, logements, transports… Les frais sont nombreux et parfois difficiles à anticiper. Un prêt personnel peut cependant vous faciliter grandement la tâche et vous apporter suffisamment de flexibilité pour faire face à ces dépenses. Tout d’abord, pour vous permettre de vous installer confortablement sans devoir toucher à votre épargne, mais aussi car le coût de la vie sur place étant souvent moins cher, vous aurez plus de facilités à rembourser votre prêt personnel. A terme, en comparant bien les taux appliqués par les banques (via des sites comparateurs comme TopCompare.be) et en choisissant la bonne formule de prêt, ce rêve de vivre au soleil pourrait ne vous coûter que quelques centaines d’euros de plus que votre vie actuelle.