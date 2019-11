La fin de l’année approche à grands pas, et avec elle quelques rêves de voyages pour bien clore le millésime 2019. Les travel designers de la maison Continents Insolites ont fait le tour des destinations encore envisageables pour la période des fêtes. Pour les inconditionnels de Noël, direction la Finlande pour quelques jours de féerie lapone. Pour un réveillon de tous les superlatifs, rendez-vous à Sydney, pour célébrer avant le monde entier le passage en 2020... Envie d'un mélange de fête et de paysages grandioses ? Edimbourg et sa fête de Hogmanay puis les Highlands constituent une belle option. Et pour ceux à qui les seuls mots de Noël et de Réveillon donnent envie de fuir très loin, Continents Insolites conseille d’aller admirer la sérénité des visages du Bayon à Angkor, ou de suivre la piste des grands fauves en Tanzanie. Enfin, pour un juste dosage de célébrations de fin d'année et de tranquillité au coeur de paysages merveilleux, il faut regarder du côté de la Thaïlande pour un voyage de Bangkok jusqu'aux petites îles paradisiaques du Golfe de Siam, mais aussi des Etats-Unis, côté Californie ou Floride.

Noël en Finlande

Au coeur de l'hiver, la Finlande est la promesse de vivre la magie de Noël et la féérie nordique à 100%. Illuminations, paysages enneigés, chalets de bois et aurores boréales… là, près du cercle polaire, Noël prend tout son sens. Vous goûtez aux plaisirs de la motoneige, partez pour un safari à chiens de traîneau et déjeunez même dans un restaurant de glace ! Le clou de ce voyage est sans nul doute un tête-à-tête avec le Père Noël… Un moment féérique qui enchante petits et grands et fait vivre la légende.

Royaume du Siam

Bangkok, fascinante mégapole, les villes d'Ayutthaya et de Sukhothai, mémoires du royaume de Siam. Puis, Chiang Mai qui pointe le nord et ses influences khmères. Tout un chapelet de villes fascinantes à arpenter avant de se reposer sur une île paradisiaque au Sud du pays. Les vacances de Noël sont idéales pour s’offrir un voyage en Thaïlande. Marchés flottants à Amphawa, baignades au coeur des forêts, plages somptueuses et innombrables temples, croisière en bateau pour observer le ballet des lucioles et cuisine merveilleusement variée… En famille ou à deux, vous appréciez l’instant présent lors d’un séjour paisible, au fil des adresses de charme.

Parcs mythiques en Tanzanie

Très loin des traditions de Noël et du Réveillon, la Tanzanie est une destination de choix pour partir en couple, en famille ou entre amis sur la piste des grands fauves, au cœur des splendides paysages de baobabs. Survol en montgolfière du parc national du Serengeti, observation des silhouettes de gazelles, lions, gnous et éléphants dans le parc du Tarangire… Un voyage palpitant au cœur d’une nature d’une beauté incroyable. Et pour commencer l'année sous le soleil, rien de tel que quelques jours de détente à Zanzibar : snorkelling, navigation sur un dhow et découverte des rues étroites de Stone Town, avec ses balcons en bois sculptés et portes en teck… Un paysage culturel unique au monde et des plages idylliques.

Mystères et légendes d'Ecosse

A Edimbourg, la fête bat son plein 3 jours de suite. La capitale écossaise entre en effervescence lors du Hogmanay, nom donné par les écossais au réveillon du Nouvel An. Au son des cornemuses et sous les feux d'artifice, vous assistez à la retraite aux flambeaux avant d'entonner l'Auld Lang Syne. Pour vous remettre de cette fête endiablée, direction les Highlands ou l'île de votre choix pour un repos bien mérité au coin du feu et quelques balades au grand air. Une destination idéale pour se ressourcer loin des bruits du monde... Jolis manoirs au bord d'un loch, châteaux aux lumières douces dans un agréable environnement forestier, pubs permettant de passer des moments conviviaux et restaurants gastronomiques offrant de très belles vues sur la nature environnante, l’Ecosse vous garantit des vacances inoubliables pour démarrer une année en beauté.

Australie, découvertes à l'infini

Du désert à la Grande Barrière de Corail, des villes trépidantes comme Sydney aux ''bush'' de la Terre d'Arnhem, de la mythique 'Great Ocean Road' à la vallée de Barossa, sans oublier la Tasmanie ni la côte ouest, l'Australie se découvre et se re-découvre encore et encore. Pêche au barramundi, baignade dans les eaux cristallines, observation de la vie animale et de la flore exotique, croisière au soleil couchant sur un billabong afin d'observer oiseaux et crocodiles… L’Australie est un véritable pays-continent qui offre des découvertes à l'infini. Vous explorez le Centre Rouge, l'Art aborigène et Ayers Rock, survolez la baie de Sydney en hydravion et débusquez les plus belles fresques murales de Melbourne … Un Noël haut en couleurs.

Palais de seigneurs en Inde

Palais et temples du Rajasthan sont, de Jaipur à Jaisalmer, les joyaux du Nord. Vous vous laissez gagner par la beauté des chants des pèlerins qui défilent en nombre dans les salles aux mille piliers et sanctuaires. Cette région de l’Inde s’explore aussi à la manière de Kipling sur les traces du tigre dans les parcs nationaux de l’Uttar Pradesh et sur celles du lion dans le Gujarat. En famille, vous survolez une forteresse en tyrolienne, découvrez l'univers d'une séance de cinéma bollywoodien et pédalez dans les rues de Jaipur. Le Sud de l'Inde s'explore, lui, dans les effluves d'épices et au son des cloches brahmaniques. Vous randonnez entre les plantations de thé de Munnar et découvrez Cochin, ancien comptoir sur la Route de la soie et des épices. Un pays à découvrir avec tous ses sens en éveil.

Magie du Cambodge

Si les temples d'Angkor, vestiges de l’empire khmer, valent à eux seuls le voyage, ils ne sont pas l’unique argument du Cambodge. Doté d’une nature splendide, rizières, lacs, montagnes sculpturales et plaines fertiles y dessinent le paysage autour d’un monde ancré dans la ruralité. En cette fin d’année, vous préférez un rythme lent pour prendre le temps de visiter des villages typiques et d'apprécier le charme de Battambang et Siem Reap, aux bâtiments d’époque repeints de couleurs fraîches et tuks-tuks qui sillonnent les rues. Des rives du Mékong aux trottoirs encombrés de marchands de Phnom Penh, vous voyagez à votre rythme, dans la douceur des matins et la beauté des soirs. Un mélange bien équilibré entre culture, nature et rencontres avec les Cambodgiens.

Soleils de Californie ou de Floride

Pour cette fin d'année, les possibilités qu'offrent ces deux états ensoleillés ne manquent pas. Routes interminables, canyons impressionnants, villes aux lignes verticales ... quelques heures d'avion et des mondes tout à fait différents qui se rejoignent sous un même drapeau. Du côté de Miami, il faut se laisser aller aux plaisirs de la plage et prendre le temps d'admirer l'architecture de la ville, avant de découvrir les Keys, et pourquoi pas de poursuivre son périple vers la Louisiane. Côté ouest, les parcs californiens et les villes de Los Angeles et San Francisco sont toujours synonymes de belles découvertes... De magnifiques voyages à vivre en famille ou entre amis au fil de nos hébergements insolites.