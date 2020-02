Depuis plus de 50 ans, Teralis organise des voyages de groupes accessibles à tout un chacun. Si vous êtes en quête d’endroits authentiques, favorisant la rencontre avec d’autres cultures, si vous recherchez les découvertes des hauts lieux chargés de mémoire et d’histoire, alors ceci est conçu pour vous ! Une expérience unique et toute prête à vivre !

Des voyages clés sur porte sont concoctés, testés et approuvés. Il ne reste plus qu’à profiter de l’organisation ficelée d’un périple que nous n’aurions pas forcément organisé nous-mêmes. Teralis invite ses voyageurs à participer à un tourisme culturel, solidaire, durable et responsable en Palestine et en Israël ainsi qu’au Maroc.

Les voyages sont organisés avec des agences de voyages alternatives locales afin de soutenir les populations (nuit chez l’habitant, rencontre avec des associations engagées). Une expérience hors des sentiers battus dans des endroits authentiques. En plus, les revenus dégagés par les activités reviennent directement aux populations locales.

Focus sur les voyages coups de cœur

1. La Palestine « autrement »

© Teralis



Lors de ce voyage organisé en Palestine, les participants sont invités à découvrir les hauts lieux qui ont marqué l’histoire de la civilisation judéo-chrétienne.

Le grand + du voyage : Les visites seront ponctuées de rencontres avec des femmes et des hommes de nationalités, religions et horizons différents qui partageront avec les voyageurs leur quotidien et leurs espoirs. Des personnes accueillantes et souriantes, en recherche permanente de solutions pour la paix.

AU PROGRAMME

- Baignade aux vertus thérapeutiques dans la Mer Morte

- Visite de la Basilique de la Nativité à Bethléem

- Deux jours pour découvrir Jérusalem, ville des trois religions

- Découverte de Naplouse, surnommée « Le Petit Damas », deuxième plus grande ville de Cisjordanie

- Rencontre avec Michel Warschawski, journaliste militant pacifiste israélien

- Visite du musée Walled-Off, œuvre engagée de l’artiste Banksy, une coquette pension trois étoiles avec vue sur le mur de séparation à Bethléem…

Du 4 au 11 avril 2020 / 1.295 € / 8 jours – 7 nuits / départ garanti à partir de 15 participants

2. Grand Tour : voyage en Israël et Palestine

La Palestine surprend par sa richesse archéologique, ses aspects fondamentalement humains, ses empreintes culturelles et aussi par la beauté de son environnement. Un voyage qui provoque une foule d’émotions et qui pousse inévitablement à la réflexion et à la prise de conscience.

Le grand + du voyage : Ce magnifique périple est ponctué de rencontres et d’échanges, à la découverte d’une authentique contrée à l’histoire inachevée.

AU PROGRAMME

- Rencontre avec le Père Shoufani, arabe israélien, curé de la paroisse melkite de Nazareth

- Promenade le long des rives du somptueux lac de Tibériade qui traverse la Galilée

- Visite de Haifa et Jaffa

- Marché d’épices, ateliers d’artisans dans la vieille ville ottomane de Naplouse

- Découverte de la Basilique de la Nativité à Bethléem

- Visite du musée archéologique Terra Sancta, unique à Jérusalem…

Du 12 au 22 septembre 2020 / 1.595 € / 11 jours – 10 nuits / départ garanti à partir de 20 participants

3. Rando en Palestine sur le sentier d’Abraham

© Teralis



Le sentier des oliveraies, Masar Ibrahim al Khalil emmènera le randonneur au cœur d’un patrimoine méconnu, à la rencontre des bédouins à l’hospitalité légendaire.

Le grand + du voyage : Des échanges, des rencontres improbables, des souvenirs précieux au fil de ce chemin d’exploration. Un voyage qui change la vie.

AU PROGRAMME

- Randonnée journalière (entre 11 et 14 km) au cœur des vallées profondes et rocailleuses ou en passant par les canyons

- Campement dans le désert et nuit chez l’habitant

- Des paysages extraordinaires dans une nature préservée

- Visite de Naplouse, Bethlehem et Jerusalem

Du 1er au 9 novembre 2020 / 1.479 € / 9 jours – 8 nuits / départ garanti

Récit à chaud d’un randonneur : suivez le blog !

« Au petit matin, notre hôte, accompagné de son petit garçon, circule parmi nos couches pour nous offrir un petit café. Après une toilette plus que sommaire et un petit déjeuner coloré, nous entamons une marche raccourcie vers Jéricho. La montée vers le Monastère de la Quarantaine au Mont de la Tentation est dure : Lulu, Lucile, Edith et Aurélien, leur garde du corps, sont chargés par une voiture. Liom chaub ! Nous nous retrouvons au restaurant près du téléphérique qui surplombe la ville de Jéricho pour nous désaltérer et déguster un excellent buffet-dîner. Au bas de la descente en téléphérique, nous avons l’occasion d'acheter quelques souvenirs (dattes, crèmes de la mer morte, etc.) avant de reprendre un minibus vers la Mer Morte (Zone C contrôlée par les Israéliens). Au milieu de touristes provenant des quatre coins du globe, baignade bienfaisante dans l'eau salée au coucher du soleil, en expérimentant la flottaison spéciale dans cette mer, à moins 430 m en-dessous du niveau de la mer (point le plus bas de la terre), suivie d'un rinçage indispensable. »

Teralis organise également des voyages Culturels et Solidaires au Maroc

Teralis c’est aussi des circuits sur mesure

Teralis propose des circuits culturels personnalisables pour des groupes constitués au gré de vos envies.

