Pour seulement 9 euros, vous pouvez dormir un nuit près de la plage au Royaume-Uni… Mais ce sera sur les sièges arrière d’une voiture.

Il n’est pas rare de tomber sur des annonces plutôt insolites sur le site de location de logements Airbnb. À une centaine de kilomètres de Londres, Désiré, une maman célibataire, a décidé de partager sa voiture. Elle propose aux utilisateurs de la plateforme de venir dormir sur un lit "douillet" à l’arrière de son véhicule.

© Airbnb



Elle n’oublie pas le confort et met tout de même des coussins et une couverture à disposition des ses invités. Pour ranger vos bagages, il y a de la place dans le coffre. Et en cas de petite faim, il est possible de brancher un frigo box sur une prise électrique. Afin de pouvoir se changer en toute intimité, les vitres de la voiture sont teintées.

© Airbnb

Par contre si vous avez besoin d’aller au petit coin, il faudra sortir du véhicule. La propriétaire a mis en place des toilettes sous une petite tente.

© Airbnb



Jusqu’à présent, le logement proposé par Désiré n’a reçu aucun commentaire négatif. "Quand les prix sont si bas, c’est difficile d’être négatif parce qu’on a quand même toujours l’impression d’en avoir eu pour son argent", a-t-elle expliqué à Metro UK.