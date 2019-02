1

Cinq activités à ne pas manquer à Dortmund, la ville allemande qui monte

Autrefois poumon de l’industrie allemande, Dortmund se réinvente. Moins célèbre que Berlin, Francfort ou Hambourg, la ville, située dans le bassin de la Ruhr, est surprenante. De l'art contemporain, du football et des lieux apaisaints : elle a tout pour plaire. Et en plus, elle n’est qu’à trois heures de Bruxelles.