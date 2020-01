Bonne nouvelle pour les amateurs de sports et de culture japonaise ! Sous agent d'Eventeam, billetterie officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour la Belgique, la maison Continents Insolites vous propose de vivre la ferveur de ce grand évènement lors d’un voyage en petit groupe au Japon. L’occasion de réviser l’héritage olympique de l’énigmatique pays du Soleil-Levant, ainsi que ses tendances sportives actuelles.

© Continents Insolites



Le Japon, les JO et le sport

Le Japon a déjà eu la chance d’organiser les Jeux à quatre reprises. La première fois en 1964 à Tokyo également. Il était alors le premier pays hôte des Jeux Olympiques en Asie. Depuis sa première participation en 1912, l’Etat insulaire a remporté 397 médailles. La plupart de ses médaillés d’or ne sont autres que ses champions de judo, la discipline sportive traditionnelle japonaise par excellence. C’est d’ailleurs le judoka Kano Jigoro qui fut à l’initiative de la création du Comité Olympique Japonais en 1911.

Si le Japon se distingue régulièrement par les exploits de ses judokas et de ses sumos, c’est pourtant le baseball, le football et le rugby qui se disputent le cœur de ses habitants. Populaires et véritables business, ces trois disciplines déchainent les passions de millions de fans et supporters à travers le pays. Un intérêt vif et croissant qui permet à la nation de devenir le premier pays asiatique à organiser la Coupe du monde de rugby en 2019, et de remporter la Coupe du monde féminine de football en 2011.

© Continents Insolites



Votre voyage : étapes, expériences et compétitions

Emilie Laloux, Travel designer de Continents Insolites et spécialiste de la destination, vous a concocté un itinéraire de 11 jours à la découverte des plus belles régions du Japon jusqu’à sa capitale, où vous assistez à quatre épreuves confrontant les plus grandes équipes du monde.

Le 25 juillet 2020, vous déposez tout d’abord vos valises à Osaka, troisième plus grande ville du pays célèbre pour son réseau de canaux qui s’entrecroisent sous ses ruelles animées.

© Continents Insolites

Prochaine étape : Kyoto. Capitale spirituelle avec ses temples, ses palais, ses jardins et ses petites maisons en bois typique. Vous êtes invités à participer à une cérémonie du thé dans la demeure d’un maître reconnu.

© Continents Insolites

Cap ensuite sur Nara, première véritable capitale de l’ancien Empire qui abrite de superbes monuments historiques classés au patrimoine culturel mondial de l'humanité par l'Unesco.

Lors de ce voyage, vous embarquez également à bord du train rapide « Shinkansen » à la découverte de la région de Hakone, réputée pour ses sources d'eaux chaudes et ses vues spectaculaires sur le mont Fuji. L’hébergement qu’Emilie Laloux vous a sélectionné offre la possibilité de goûter au plaisir envoutant du onsen, le bain thermal japonais.

Votre voyage s’achève à Tokyo, mégapole en perpétuel mouvement que vous visitez accompagnés de votre guide francophone, avant d’encourager les athlètes concourant à la demi-finale et à la finale du 100 mètres féminin. C'est ensuite à Odaiba, lieu de prédilection de la jeunesse tokyoïte, que vous participez à la 8ème de finale de beach volleyball, dans le parc de Shiokaze. Après une balade dans le surprenant quartier architectural de Ginza, vous assistez enfin au quart de finale masculine de basketball, dans le stade de Saitama.

© Continents Insolites



