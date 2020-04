Le confinement continue, et avec lui se suivent les conseils de la maison de voyages Continents Insolites pour voyager depuis son canapé. L'équipe de travel designers a fait le point sur les meilleures lectures, les podcasts les plus intéressants, mais aussi les services les plus performants pour créer ses albums photos. Bon voyage immobile !

Lire et voyager

Les travel designers de Continents Insolites partagent leurs plus belles lectures de voyages, vous emmenant au fil des pages du Kamtchatka à la Birmanie en passant par le Pérou, l'Inde et les Marquises...

A écouter et à regarder

Cette semaine, la maison Continents Insolites vous invite à découvrir un podcast spécial pour enfants curieux, une série signée Sylvain Tesson à revoir sur le site d'Arte, des balades d'aventuriers sur tous les continents et quelques vidéos pour mieux comprendre notre monde.

Créer ses albums photos

Mettons nos souvenirs de voyages en albums photos, grâce à ces services en ligne qui vous facilitent la tâche. Une activité qui demande un peu de temps, mais le plaisir de recevoir et feuilleter ses souvenirs de voyages en images n'a pas de prix !