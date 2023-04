Lancez votre entreprise en ligne à l’aide d’un outil gratuit !

La crise du coronavirus a accéléré la numérisation et modifié les habitudes d’achat. Elle a entraîné une forte augmentation des dépenses en ligne au détriment des ventes physiques pour 72 % des Belges. Mais elle a aussi mis en lumière une fracture numérique, surtout pour les plus petites entreprises qui affichent un certain retard à suivre la tendance et sont moins souvent actives sur le plan numérique, notamment en matière d’e-commerce.

Ainsi, en 2022, respectivement 20 % et 22 % des TPE (jusqu’à 10 salariés) et des petites entreprises (entre 10 et 49 salariés) ont reçu des commandes via internet (site web propre, applications ou places de marché) contre 40 % pour les grandes entreprises (à partir de 250 salariés). La différence est encore plus grande en ce qui concerne les réseaux informatiques (EDI) : 2 % des plus petites entreprises et 9 % des petites entreprises, contre 40 % des grandes entreprises, ont reçu des commandes par cet intermédiaire. Un quart des petites entreprises a ainsi réalisé plus d’1 % de chiffre d’affaires grâce à l’e-commerce, contre plus de la moitié des grandes entreprises. La part du chiffre d’affaires des entreprises provenant de la vente en ligne par rapport au chiffre d’affaires total est également plus élevée en moyenne dans les moyennes entreprises (18,5 %) que dans les petites entreprises (14,5 %).

Enfin, les internautes belges achètent proportionnellement beaucoup plus en ligne à l’étranger (69 %) que l’internaute européen lambda (40 %). Des entreprises belges perdent ainsi des revenus puisque les consommateurs belges investissent leur pouvoir d’achat dans des boutiques en ligne étrangères plutôt que dans l’économie belge. Il est donc urgent que vous, les PME, les TPE et les indépendants, numérisiez vos activités de vente et de service !

Votre e-commerce sur mesure pour être dans la course

Evidemment, les caractéristiques de votre entreprise ne sont pas celles d’une autre, que ce soit lié à votre secteur d’activité ou à la région dans laquelle vous êtes actif par exemple. De même, les objectifs peuvent être très différents. Vous souhaitez peut-être simplement que vos clients puissent consulter votre offre de produits et/ou de services sur votre site web là où un autre entrepreneur désirera améliorer son chiffre d’affaires en vendant sur une place de marché ou une plateforme en ligne.

Votre entreprise en ligne ©FOD Economie

Des situations spécifiques demandent une approche spécifique. Au-delà des informations générales qui s’appliquent à toutes les entreprises, l’outil proposé par le SPF Economie tient également compte de la diversité des besoins. Via un filtre de quatre questions sur les aspects les plus importants du commerce électronique, vous composez votre dossier personnalisé. La mise en place, le déploiement et la gestion de vos activités en ligne tout comme l’e-marketing, les paiements en ligne et l’aspect logistique sont ainsi abordés à travers huit différents thèmes :

1. Choisir entre les différentes formes de vente en ligne : les différentes possibilités ainsi que les avantages et inconvénients de la vente en ligne ;

2. Préparer un projet solide : remettre votre projet en question et définir les objectifs de votre présence en ligne, notamment grâce à une analyse SWOT ;

3. Mettre en place votre système de vente en ligne : indépendamment du canal de vente employé, vous devez toujours choisir quels outils et/ou logiciels utiliser. Les différentes possibilités sont présentées ;

4. Convertir les visiteurs en acheteurs : conseils et astuces pour organiser vos activités en ligne afin que les visiteurs effectuent réellement des achats, allant de la conception du site internet à la garantie de votre fiabilité en tant que vendeur ;

5. Recevoir des paiements en ligne : informations sur les différents systèmes de paiement que vous pouvez utiliser en ligne et sur leur fonctionnement ;

6. Livrer les clients : conseils pratiques sur la livraison de vos marchandises aux clients, mais aussi sur le travail préparatoire de la commande ;

7. Attirer des clients potentiels : les différentes manières, en ligne et hors ligne, de rendre votre activité en ligne visible (marketing) ;

8. Gestion quotidienne de vos activités : gestion des stocks, service clientèle efficace, livraisons soignées…

Grâce à une plateforme d’e-commerce, vous pouvez mieux répondre à l’évolution des besoins de vos clients et moderniser votre gestion d’entreprise, mais aussi élargir votre clientèle et renforcer votre compétitivité. Restez dans la course ! Essayez cet outil en ligne entièrement gratuit et construisez votre projet : www.lancezvotreentrepriseenligne.be