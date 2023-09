Le Procès Goldman : « Je suis innocent parce que je suis innocent ! »

En novembre 1975, débute le deuxième procès de Pierre Goldman, soutenu par Régis Debray, Simone Signoret et une grande partie de la gauche française, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages à main armée, dont un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. Il clame son innocence dans cette dernière affaire et devient en quelques semaines l’icône de la gauche intellectuelle. Georges Kiejman, jeune avocat, assure sa défense. Mais très vite, leurs rapports se tendent. Goldman, insaisissable et provocateur, risque la peine capitale et rend l’issue du procès incertaine. Quand il lit son livre « Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France », le réalisateur Cédric Kahn est frappé d’emblée par la langue utilisée par Goldman (demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman). Par son style extraordinaire, sa fougue, sa dialectique, sa pensée. Il décide d’emblée de concentrer son film sur le procès : « Je voulais que le spectateur soit dans la peau d’un juré et qu’il puisse au fur et à mesure des débats se forger sa propre opinion. Faute de preuves, et c’est le cas de l’affaire Goldman, il ne reste que le langage. Le langage dans l’arène d’un procès sert à fabriquer du point de vue, de la conviction, et c’est vertigineux ! Un procès, c’est un match de langage, c’est de la pure dialectique. Le sujet de ce film, c’est la dialectique. » Pour incarner Pierre Goldman, Cédric Kahn choisit le comédien belge Arieh Worthalter, révélé au cinéma pour son rôle du père dans « Girl » de Lukas Dhont. Un choix évident pour le réalisateur : « Au bout de trois phrases en lecture, j’aurais pu lui dire « arrête, c’est bon ! ». Il avait tout pour jouer Goldman : le physique, l’intellect, la puissance. Le mot qui me vient spontanément pour résumer le travail d’Arieh, c’est la densité.