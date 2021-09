L’été se poursuit dans le BW !

En Belgique, l’été se savoure jusqu’à la dernière miette ! Et septembre peut encore réserver de très belles surprises météo... C’est en tout cas ce dont rêvent les organisateurs de « Wavre sur herbe », sur la place Cardinal Mercier. « Des animations gratuites y sont proposées, des concerts, des spectacles, des ateliers zéro déchet, la dégustation de produits locaux, tout cela sur sable fin et transats jusqu’au 5 septembre », confie Coline Senterre, responsable de la communication à la Maison du Tourisme du Brabant wallon. Et le samedi 4 septembre, une séance de cinéma en plein air, « Grease », avec John Travolta et Olivia Newton-John, aura lieu dès 21h.

Des Playmobil® pour tous les âges

Dans une optique plus culturelle, le musée Wellington, à Waterloo, propose toujours l’exposition « L’empire en Playmobil®» jusqu’au 10 septembre. Une occasion inédite de combiner l’histoire et l’aspect ludique des petits bonshommes en plastique qui ont marqué nos enfances. L’exposition offre une vision inédite des grands moments de la vie de l'Empereur et de son règne. L’expo est en outre conçue de façon à sensibiliser les enfants et à leur apprendre l’Histoire de façon didactique, grâce notamment à des scénettes retraçant la vie de l’Empereur.

Les secrets de la bière

Le samedi 11 septembre, des visites guidées de la micro-brasserie de l’abbaye de Villers-la-Ville seront également organisées à 14h30 et 16h. Au programme : la présentation du projet de micro-brasserie initié par la Confrérie des Hostieux Moines, l’histoire de la bière de l’abbaye de Villers, mais aussi les différentes étapes de fabrication et une découverte des installations. A noter que la micro-brasserie de l'Abbaye est installée dans un ancien bâtiment du 19ème siècle, l'ancienne carrosserie et écurie de l’hôtel des ruines. Les visites ont lieu chaque deuxième samedi du mois pendant toute l’année.

Une édition très féminine

Le week-end des 11 et 12 septembre encore, la 33ème édition des journées du Patrimoine aura lieu sur le thème « Femmes et Patrimoine » en différents lieux du Brabant wallon.

La mise en valeur des femmes dans le patrimoine - dans leur rôle, leur fonction, leur apport, leur gestion, leur empreinte, leur souvenir - sera à l’honneur. Les biens patrimoniaux wallons en lien avec l’évolution des droits sociaux et politiques des femmes en Belgique seront également mis en avant. Au total, une trentaine d’activités sont à l’agenda.

Coup de projecteur

Du 9 au 12 septembre, Wavre sera sous le feu de la rampe avec « Lumière sur le petit patrimoine à Wavre », dès 21h. « Il s’agit d’une balade visant à observer les lieux illuminés présents dans la cité du Maca, note Coline Senterre. La carte est disponible auprès de « VisitWavre » (le syndicat d’initiative) et le mieux est de s’en munir quelques jours avant la promenade. » Une balade au clair de lune à ne pas manquer !

