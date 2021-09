Affordable Art Fair Brussels est de retour !

Lors de cette édition tant attendue, partez à la découverte de plus de 70 galeries, belges et internationales représentant environ 600 artistes émergents et établis. Le principe de l’Affordable Art Fair est simple : proposer plusieurs milliers d’œuvres d’art de qualité, à des prix abordables, ‘‘take art home’’ étant la devise de la foire. L’Affordable Art Fair est une plateforme accessible et décontractée, destinée au collectionneur débutant ou à l’amateur chevronné, idéale pour se laisser séduire par de l’art contemporain à prix doux. Peintures, photographies, sculptures, ou autres il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Scénographie immersive

Le duo créatif bruxellois Rond Carré Studio utilisera du papier bulle comme matériel principal pour une installation unique à l'entrée à la foire. Cette équipe talentueuse composée de l'architecte d'intérieur, Jade Vijt et du directeur artistique, O'nonto Zaman, sera également présent sur leur stand où ils exposeront des sculptures et des gravures inspirées de leur installation.

Des talents émergents

La peau de l'ours, revient pour la troisième édition consécutive, pour présenter une exposition intitulée « Holiday Souvenirs ». Présentée par Thomas Ghaye, l’exposition de cette année consiste à offrir une infusion d'énergie positive générée grâce au travail de 5 artistes émergents : Adrien Belgrand, Safia Hijos, Julie Susset, Olivia Descampe et La Gadoue.

Un workshop inédit

L’artiste Veerle Symoens proposera un atelier de collage unique, soutenu par ELLE DECO, rempli de tâches courtes et ludiques qui vous aideront à vous connecter à votre instinct naturel pour la couleur, la forme et la composition. Vous rentrerez chez vous rempli d'inspiration et avec votre propre œuvre d'art intuitive à afficher fièrement !

Family Preview

Afin d'offrir une expérience optimale de visite en famille, Affordable Art Fair Brussels propose, la Family Preview, le samedi matin, 25 septembre : à cette occasion, le salon ouvrira ses portes une heure plus tôt (10h) pour les familles avec enfants et bébés dans leurs poussettes.

Une visite exclusive, au calme et dans des conditions plus décontractées qui permettra aux familles de profiter pleinement des différents stands et œuvres exposées alors en exclusivité.

Informations pratiques

Affordable Art Fair Brussels

22 - 26 septembre 2021

Tour & Taxis, Avenue du Port 86C

Bruxelles

Plus d'info sur la foire.

Achetez vos tickets ici.