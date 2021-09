Art on Paper, la 6e édition du salon international du dessin contemporain attendue à Bruxelles

Durant 5 jours, 32 galeries seront réunies lors d’une édition attendue, à taille humaine et riche en nouveautés, qui présentera à Bruxelles un panorama de la qualité et de la diversité du dessin contemporain.

Né sous la forme d’un pop-up store, sous l’impulsion de Michel Culot et du regretté Pierre Hallet (1953 – 2021), le salon Art on Paper a évolué rapidement pour se muer, à partir de 2015, en un salon d’art dédié à la pratique du dessin en collaboration avec Bozar.

Aujourd’hui, Art on Paper figure parmi les salons d’art européen de référence dédié à l’exploration de la pratique du dessin contemporain.

© Geoffrey Fritsch





32 galeries, près de 110 artistes réunis à Bozar

Cette 6e édition d’Art on Paper permettra aux collectionneurs, professionnels et amateurs d’art de découvrir et d’acquérir les œuvres présentées par une sélection de près de 110 artistes, grâce à la médiation des 32 galeries retenues pour cette édition parmi lesquelles on retrouve une sélection de galeries belges et en provenance des pays limitrophes (France, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg).

Une édition qui offrira une place significative aux galeries belges (au nombre de 22), déjà présentes lors d’éditions précédentes (Baronian Xippas, Nadja Vilenne, Irène Laub, Gallery Sofie Van de Velde, PLUS-ONE Gallery, Annie Gentils Gallery …) ou signant cette année une première participation au salon (Axel Vervoordt Gallery, Galerie Transit …).

10 galeries transfrontalières seront également présentes sur le salon. Parmi celles-ci, les visiteurs découvriront de nouveaux participants (Galerie Michael Werner (DE), Galerie Fons Welters (NL), Nosbaum Reding (LUX/BE), Galerie Laurent Godin (FR)…) ainsi que des galeries présentes lors de précédentes éditions (Galerie Catherine Putman (FR), Galerie Maurits van de Laar (NL)…).

Le dynamisme et la motivation de l’ensemble des galeries à retrouver leur public constitue un indicateur très positif de la confiance et de l’intérêt témoigné envers l’attractivité, le positionnement et l’évolution du salon.

© Geoffrey Fritsch





Une édition à taille humaine et riche en nouveautés

Cette édition, sous forme de mobilisation de rentrée, est marquée par de nombreuses nouveautés et renforcée encore par l’arrivée du duo composé de Charlotte Crevits et Joost Declercq à la tête de la direction artistique du salon et ce, pour les 3 prochaines éditions. Parmi les ambitions du duo, figure la volonté de mieux inscrire le rôle du dessin au cœur de la création contemporaine et son implication, influence et importance dans l’histoire de l’art.

Le 5e lauréat de l’Eeckman Art Prize, primé par un jury réunissant des acteurs du monde de l’art contemporain, sera également dévoilé lors de cette édition grâce à un solo show durant Art on Paper.

Initié dès 2016 par Art on Paper en collaboration avec Eeckman Art & Insurance, le prix est destiné aux artistes et étudiants en art dont la pratique reflète des affinités avec le dessin et connait chaque année un intérêt croissant de la part des jeunes artistes européens.

Art on Paper au cœur de la Brussels Drawing Week : un signal fort en faveur du dessin

Initiée par Art on Paper en dialogue avec les institutions, centres et écoles d’art de référence à Bruxelles, la Brussels Drawing Week se tiendra du 14 au 19 septembre et permettra à un large public de (re)découvrir le dessin, son histoire, ses acteurs et ses pratiques partout à Bruxelles.

© Fondation Thalie Habiter l'intime

Cette seconde édition marquera un signal fort de l’ensemble des acteurs culturels bruxellois (publics et privés) en faveur de la promotion du dessin - contemporain mais également moderne et ancien - grâce à une vaste programmation d’initiatives à rayonnement international.

« Des académies et écoles aux ateliers des artistes, des galeries aux collectionneurs, des centres d'art aux musées, des fondations aux plateformes collectives, … cette semaine offrira à nos divers publics l'opportunité de partir à la rencontre d'un panorama complet de l'ensemble des acteurs du dessin à travers une programmation vivante, audacieuse et de très grande qualité » précise son directeur, Gilles Parmentier.

La programmation de la Brussels Drawing Week 2021 rassemble plus de trente événements variés tels que : expositions, workshops, conférences, performances ou encore visites guidées et rencontres entre professionnels.

© Territoires - La Cambre





Infos pratiques :

Art on Paper

www.artonpaper.be

6e édition du 15 au 19 septembre 2021 à Bozar

Réservation obligatoire : https://www.bozar.be/en/calendar/art-paper-2021

Brussels Drawing Week

drawingweek.brussels

2e édition du 14 au 19 septembre 2021 dans les 30 lieux partenaires de l'événement

drawingweek.brussels