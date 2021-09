Santé des dents : comment être bien remboursé ?

Un problème de dents et vos frais dentaires peuvent vite grimper. D’autant plus qu’ils ne sont pas toujours bien remboursés par les mutuelles. Comment éviter de devoir se ruiner en cas de problèmes dentaires ? Seraphin vous explique tout.

Les soins dentaires, mal remboursés par la mutuelle

Les soins dentaires figurent parmi les frais de santé les moins bien remboursés par les mutuelles obligatoires. En dehors des visites annuelles préventives chez les dentistes conventionnés, les mutuelles n’interviennent quasi pas dans les soins dentaires.

A titre d'exemple, le placement d'un appareil dentaire : comptez entre 2500€ et 5000€ pour un traitement orthodontique et entre 1000€ et 2500€ pour le placement d'une couronne. La mutuelle intervient à hauteur de 40% dans le remboursement du traitement orthodontique mais seulement jusqu'à l'âge de 15 ans et n'intervient pas du tout dans les frais de pose d'une couronne.

A la vue de ces montants, on comprend vite qu'il est indispensable de souscrire une assurance dentaire complémentaire. Elle vous permettra d'obtenir jusqu'à 80% de remboursement sur vos frais dentaires avec des plafonds variant de 1000€ à 3600€ par an et par personne. De quoi soulager votre portefeuille. Pour illustrer l'intervention d'une assurance dentaire, voici les remboursements de la DKV pour un traitement orthodontique et une pose de couronne :

© Seraphin

Le calcul est vite fait, pour quelques euros de prime mensuelle, une assurance dentaire vous permet d’être bien remboursé pour les frais dentaires de toute la famille.

Comment choisir son assurance dentaire ?

Pour comparer les offres d'assurances dentaires, il faut tenir compte de 4 critères. Premièrement, les plafonds annuels, c'est-à-dire le montant maximal que vous pourrez recevoir de l'assurance chaque année. Deuxièmement, les taux de remboursement à savoir le pourcentage de la facture dentaire que l'assurance prend à sa charge. Ensuite la durée du stage d'attente qui est la période durant laquelle vous êtes assuré mais n'avez pas encore droit à être indemnisé. Et enfin, les exclusions c'est-à-dire les frais pour lesquelles l'assurance n'intervient pas.

Évidemment au plus les plafonds et les pourcentage de couverture sont élevés au plus votre prime mensuelle sera élevée. La prime augmente également avec l'âge car la probabilité d’avoir des problèmes dentaires augmente. Comptez 10€ par mois pour des jeunes de moins de 25 ans, 15€ pour des adultes et 25€ passé l'âge de 60 ans. Pour une couverture plus étendue et des plafonds élevés, la prime peut grimper jusqu’à 40€ par mois.

Veillez à souscrire le plus tôt possible une assurance dentaire

Il est important de souscrire avant l'apparition du problème dentaire et le plus tôt possible. Si vous souscrivez une assurance dentaire à la sortie du rendez-vous chez l'orthodontiste avec votre enfant, ne vous attendez pas à être remboursé : l'assurance ne rembourse pas les dommages préexistants. C'est comme si vous souscriviez une assurance habitation après que votre maison ait brûlé. En outre, il faut tenir compte du stage d'attente qui varie de 6 mois à 1 an en fonction des compagnies d'assurance et du type de traitement. Il est donc conseillé de souscrire pour vos enfants dès qu'ils atteignent l'âge de 8 ans.

Vous n'avez pas d'assurance dentaire ? Nous pouvons vous aider à y remédier. En tant que courtier officiel DKV, Seraphin vous conseille sur les assurances dentaires et hospitalisation afin d'obtenir une protection optimale de votre famille.